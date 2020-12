Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo ”hyvin heikosta, mutta selkeästi positiivisesta” signaalista.

Toimitusjohtaja Juha Tuominen totesi HUSin tiedotustilaisuudessa, että koronatartuntojen positiivisuusprosentti näyttäisi lähteneen laskuun. Positiivisuusprosentti viittaa siihen, kuinka suuri osuus näytteistä on osoittautunut positiiviseksi.

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi torstaina, että koronalukujen kasvu on taittunut ja ainakin tällä hetkellä näyttä siltä, että nousu ei ole jatkunut kovin jyrkkänä. Luvut ovat silti Vapaavuoren mukaan yhä korkeita ja niitä on saatava alas.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen nosti tänään HUSin tiedotustilaisuudessa esiin huolestuttavan piirteen. Hänen mukaansa huolestuttavaa on se, että yli 40-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden koronapositiivisten osuus on kasvanut viimeisen kuukauden aikana. Nämä ikäryhmät voivat saada muita ikäryhmiä vakavamman taudinkuvan ja joutua sairaalahoitoon.

”Kun lähdet ulos kotoa, kasvomaskin käyttö on omaksi turvaksesi”, Ruotsalainen sanoi puhuessaan erityisesti ikääntyneiden tilanteesta.

Näissä paikoissa tartuntoja nyt tapahtuu

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista, kertoi THL torstaina. Tartunnan lähteistä on HUSin alueella tiedossa tällä hetkellä Ruotsalaisen mukaan noin 40 prosenttia. Virusta liikkuu kaikkialla väestössä ja kaikissa tilanteissa, hän sanoi. Kun tartunnan lähde on tiedossa, on luonnollista, että kaikkein useimmin tartunta varmuudella saadaan perhepiiristä, Ruotsalainen kertoi.

Lisäksi tartunnanlähteinä korostuvat Ruotsalaisen mukaan työpaikat, oppilaitokset, harrastukset, päiväkodit ja ravintolat, joiden osuus on kuitenkin nyt vain 1,15 prosenttia sen jälkeen, kun aukioloaikoja on alettu rajoittaa. Harrastusten osalta korostuvat Ruotsalaisen mukaan ryhmäliikuntatilanteet.

Joukkoaltistuksia on tapahtunut ”erittäin paljon” viime viikkoina ja viimeisen parin kuukauden aikana, Ruotsalainen kertoi. Näiden osalta korostuvat samat paikat kuin tartunnanlähteissäkin, mutta lisäksi altistumisia on tapahtunut edelleen yksityistilaisuuksissa, vaikka jo pitkään on suositeltu niiden rajaamista ja tällä hetkellä suositellaan niiden välttämistä kokonaan.

Näin valtava määrä joukkoaltistuksia työllistää kuntia, Ruotsalainen huomauttaa.

Ryhmäliikunnassa jatkotartuntoja on ilmennyt Ruotsalaisen mukaan kaikkein yleisimmin etenkin aikuisten jääkiekko- ja salibandyharrastuksissa. Jääkiekon korostumista näkyy aikuisten lisäksi nuoremmissakin ikäryhmissä, Ruotsalainen kertoi. Pitkin syksyä on ollut yksittäisiä tilanteita myös jalkapallossa, jonkin verran vähemmän koripallossa ja muuten ryhmäliikunnassa tanssitunneilla, hän jatkoi.

HUSista on vedottu ja aiemmin sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi. Viime viikon lopulla ihmisten liikkuvuus Uudellamaalla oli erittäin runsasta matkapuhelindatan perusteella. Tuoreempaa tietoa HUS ei ole vielä kartoittanut.

Vasta kahden viikon kuluttua tiedetään, missä mennään, sillä tauti voi itää peräti kaksi viikkoa, Ruotsalainen muistuttaa.

HUS-johtaja väläyttää valmiuslakia

Toimitusjohtaja Tuomisen mukaan HUS varaa tiloja joulun pyhiä varten koronan takia. Tilojakin suurempi kysymys on kuitenkin HUS-johtajan mukaan henkilöstö ja henkilöstön kouluttaminen. Tuominen huomauttaa, että yksi tehohoitopaikka vie viisi hoitajaa ja lisäksi lääkärityövoimaa. Työvoiman tarvetta havainnollisti aiemmin anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa.

Jouluna ihmiset pitävät lomia, joten muu kapasiteetti lasketaan alemmas joka tapauksessa niin, että keskitytään akuuttihoitoon, Tuominen kertoi.

Tuomisen mukaan HUSilla on monia korvausmalleja joulun varalle. Ammattiliittojen kanssa on tehty sopimuksia ja useimmat mallit on jo päätetty. On siis olemassa tarkat suunnitelmat siitä, miten henkilöstöä voidaan saada tarvittaessa lisää töihin, Tuominen kertoi.

Silti toimitusjohtaja halusi ”julkisesti sanoa”, että tilanne jouluna saattaa olla hyvin vaikea. Hänen mukaansa hallitus joutuu miettimään valmiuslain kysymyksiä.

Tuominen ei itse näe valmiuslaille tarvetta yhteiskunnassa muutoin, mutta terveydenhuollon osalta ”saattaa olla tilanne", että valmiuslailla voi olla merkitystä, jotta HUS pystyy pitämään huolen siitä, että henkilöstöä on riittävästi joulun aikana töissä.

”Toivottavasti ei myöskään tarvita, mutta meidän pitää olla varautunut kaikkeen”, Tuominen sanoi valmiuslaista.