Suomea vaivaa työvoimapula, ja jos samaan aikaan nuoret uhkaavat pudota kelkasta, yhtälö on vaarallinen, sanoo tällä kaudella sosiaali- ja terveysministerinäkin toiminut kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas).

Pekonen helpottaisi työvoimapulaa esimerkiksi lisäämällä osa-aikatyötä.

”Mielestäni suomalainen työelämä on aivan liikaa nollasta sataan: joko työelämässä ollaan, tai sitten ei olla. Ruotsissa erityisesti nuoret naiset tekevät paljon osa-aikatyötä, kun on perheen ja työn yhteensovittamista. Se on Ruotsissa hyväksyttävää, mutta meillä sellaista ei ole.”

200 kansanedustajaa: Aino-Kaisa Pekonen Kolmannen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä. Sosiaali- ja terveysministeri 2019–2021. Koulutukseltaan lähihoitaja. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

Pekonen on ylpeä siitä, että sai koronasta huolimatta ministeriaikanaan valmiiksi suuren perhevapaauudistuksen, jonka hän uskoo parantavan tasa-arvoa.

LUE MYÖS LAAJA HAASTATTELU Miljonäärejä verotetaan kevyesti, sanoo kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen ja vetoaa yhteiskuntarauhaan

Uuden Suomen haastattelussa Pekonen myös katsoisi talouspolitiikassa leikkausten sijaan suurituloisten verotusta. Vasemmistoliitto on esittänyt miljonääriveroa.

”Verotuksemme vahvin progressio keskittyy keskituloisiin. Kaikista suurituloisimmat, miljonäärit ja pääomatuloja saavat sijoittajat maksavat verraten kevyttä veroa – siellä olisi varaa.”

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 13.10.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Videohaastattelussa Aino-Kaisa Pekonen kertoo muun muassa vaalikauden tärkeimpänä pitämästään lakihankkeesta.

LUE MYÖS