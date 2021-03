Ruotsissa järjestetään seuraavat parlamenttivaalit syyskuussa 2022, mutta blokkirajojen murtuminen edellisten vaalien jälkeen on saanut etenkin puoluekartan keskimmäiset puolueet hakemaan asemiaan jo nyt.

Tämänhetkisten kannatusmittausten perusteella syksyn 2022 vaalit voivat johtaa samanlaiseen umpikujaan kuin syksyn 2018 vaalit. Kummankaan perinteisen blokin kannatus ei nyt riitä enemmistöön valtiopäivillä.

"Jatkaako Löfven? Lipponenkin putosi kolmannella kerralla.”

Samalla uusiksi vaa’ankielipuolueiksi muodostuneet liberaalit ja keskusta ovat esittäneet linjauksia, joiden perusteella enemmistöhallituksen löytäminen näyttää lähes mahdottomalta.

Ruotsin perinteinen blokkipolitiikka murtui syksyn 2018 vaalien jälkeen, kun vasemmistoblokki sen paremmin kuin porvariblokkikaan ei saavuttanut enemmistöä Ruotsin valtiopäivillä. Kun vaa’ankieliasemaan nousi hyljeksitty ruotsidemokraatit, hallitusneuvotteluita käytiin 129 päivää.

Lopulta valtaan nousi pääministeri Stefan Löfvenin vähemmistöhallitus porvariblokkiin perinteisesti kuuluneiden keskustan ja liberaalien tuella. Ne asettivat budjettiyhteistyön ehdoksi, että vasemmistopuolue ei pääse vaikuttamaan hallituksen politiikkaan. Kuitenkin hallitus on ollut riippuvainen siitä, että vasemmisto äänestää vähintään tyhjää.

Nykyhallituksen ja sen tukipuolueiden kannatus ei nytkään riitä enemmistön muodostamiseen.

Politiikan oikealla laidalla kokoomuspuolue moderaatit ja sen läheinen yhteistyökumppani kristilliset ovat alkaneet rasvata akselia ruotsidemokraattien suuntaan. Moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson katsoo, että ruotsidemokraatit on puolueena muuttunut, ja siksi hän voisi tehdä yhteistyötä puolueen kanssa. Kuntatasolla moderaatit ja ruotsidemokraatit tekevät jo yhteistyötä.

Puolueiden nykykannatus ei kuitenkaan riitä enemmistön rakentamiseen, vaan se tarvitsisi vielä jonkun puolueen tuen.

Keskusta ja liberaalit ovat molemmat torjuneet sekä hallitus- että budjettiyhteistyön ruotsidemokraattien kanssa. Keskustan puheenjohtaja Annie Lööf on linjannut myös, ettei sille käy yhteistyö vasemmistopuolueen kanssa.

Liberaalien haasteena on lisäksi Ruotsin neljän prosentin vaalikynnys. Puheenjohtaja Nyamko Sabuni on vienyt puoluettaan kriisistä kriisiin ja sen kannatus on nyt 3,3 prosenttia. Se siis uhkaa pudota kokonaan valtiopäiviltä.

Oma kysymyksensä on vielä nykyisen pääministerin, demareiden puheenjohtaja Stefan Löfvenin jatkoaikeet. Sosiaalidemokraatit järjestävät puoluekokouksen marraskuussa. Löfven on istunut jo kaksi kautta pääministerinä. Kolmatta kertaa ei saanut Paavo Lipponenkaan, mutta Löfvenillä on kivirekenään vielä Ruotsin koronalinja.

Kirjoittaja on Tukholman-kirjeenvaihtaja.