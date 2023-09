Venäjä leikkii tulella ja testaa puolustusliitto Naton reagointia, arvioi kansanedustaja, sotatieteen tohtori Jarno Limnéll (kok). Hänen mukaansa provosointiin on varauduttava myös Suomessa.

”Venäjän iskut esimerkiksi Nato-maa Romanian rajojen lähellä ovat odotettua provosointia, joihin on syytä varautua myös Suomen rajoilla”, Limnéll kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Romanian alueelta löytyi viime viikolla jäänteitä venäläisestä lennokista.

Vaikka on varauduttava myös kaikkein ikävimpiin kehityskulkuihin, Limnéll muistuttaa, että Suomessa on hyvä valmius huolehtia turvallisuudesta, vahva oma puolustuskyky ja hyvin vahva maanpuolustustahto. Lisäksi Suomi on nyt Natossa.

”Luonnollisesti turvallisuuttamme on jatkuvasti kehitettävä ja hereillä oltava, mutta ei meillä mitään hätää ole. Suomi on turvallinen maa, ja pidetään se sellaisena yhdessä jatkossakin. Ja muistetaan, että Ukrainan asia on meidän.”

”Samalla omassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme on syytä tunnustaa, että Venäjä on laajempi ja syvempi kysymys kuin sen hyökkäyssota Ukrainaan. Venäjä, vaikka siellä valta vaihtuisi, tulee olemaan pitkäaikainen ongelma ja uhka länsimaille. Venäjän imperialistista maailmankuvaa vahvistetaan venäläisessä korkeakouluopetuksessakin nykyään tietoisesti. Edessä on pitkä kylmä kausi.”

Kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014, median huomio ja yleinen kiinnostus tapahtumiin hälveni Limnéllin mukaan valitettavan nopeasti, mikä osaltaan johti siihen, että Venäjä katsoi voivansa hyökätä laajamittaisesti Ukrainaan ilman länsimaiden vahvaa puuttumista.

”Hieman pelkäsin saman tapahtuvan Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa – mutta onneksi olin väärässä.”

”Viestin tulee olla selkeä niin sanoin kuin teoin – Ukrainaa tuemme ja me emme tähän tukemiseen väsy.”

