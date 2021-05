Käsidesi on yksi tapa yrittää suojautua koronatartunnoilta, kun on kuljettava ihmisten parissa.

Osaratkaisu. Käsidesi on yksi tapa yrittää suojautua koronatartunnoilta, kun on kuljettava ihmisten parissa.

Päijät-Hämeen 14 viime vuorokauden ilmaantuvuus oli tiistaina Helsingin Sanomien listauksessa 97,3 koronatartuntaa 100 000 alueen asukasta kohti. Se on maan kovin luku. Jopa Hus selviää pienemmällä lukemalla. Husissa ilmaantuvuus on viime viikkoina ollut 90,4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laskee ilmaantuvuuslukua hiukan eri tavoin, mutta lopputulos on sama. Päijät-Hämeen ilmaantuvuusluku oli tiistaina valtakunnan korkein eli 96,3, vaikka se vielä maanantaina oli 87,3. Husin ilmaantuvuusluku laski samaan aikaan 91,5:stä 87,8:aan

”Alueemme epidemiatilanne ei ole parantunut odotetusti”, kommentoi Päijät-Sote tiistaina tiedotteessa.

Esimerkiksi täällä altistuttiin koronalle Päijät-Hämeessä * Maanantaina 26.4. kello 17.30–18 Lahdessa Fimlabin Aleksanterinkadun laboratoriossa. * Tiistaina 27.4. kello 10–14 Bauhaus Lahdessa. * Keskiviikkona 28.4. kello 16.15–16.45 kaupunginsairaalan Fimlabin kiirepäivystyksessä. * Keskiviikkona 28.4. kello 7.20–9.20 Päijät-Hämeen keskussairaalan laboratorion odotustiloissa. * Perjantaina 30.4. kello 13–14 ravintola Lokissa Jalkarannantiellä. Lähde: Etelä-Suomen Sanomat

Päijät-Hämeessä erityisesti pienten lasten eli 0-9-vuotiaiden tartuntamäärät ovat nousseet, ja tämän ikäryhmän osuus tartunnoista nousi maaliskuun yhdeksästä prosentista huhtikuun 19 prosenttiin.

Sen sijaan 10-19-vuotiaiden osuus tartunnoista on ollut vakaasti noin 20 prosenttia koko alkuvuoden ajan.

Selitys tartuntojen ikäjakauman painottumiselle nuoriin ikäluokkiin on Päijät-Soten mukaan se, että päiväkodeissa ja alakouluissa on ollut tartuntaketjuja. Yläkouluissa ja toisen asteen opetuksessa sen sijaan on ollut vain yksittäisiä jatkotartuntoja viime viikkojen aikana.

Myös nuorten ikäryhmissä on paljon tartuntoja, mutta ne näyttävät tulleen perheen sisäisinä tartuntoina tai muutoin vapaa-ajalla.

Kaikenikäisten uusia koronatartuntoja todettiin Päijät-Hämeessä viime viikolla 111, kun lukema oli edellisellä viikolla 99. Huhtikuun tartunnoista 39 prosenttia todettiin alle 20-vuotiailla.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä totesi tiistaina,e ttä alueella on tarpeen jatkaa aiempia rajoituksia ja suosituksia 31. toukokuuta asti. Siten yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus ja yksityistilaisuuksien suositus on edelleen kuusi henkilöä.

”Harrastustoimintaa ei voida vielä vapauttaa aiempaa enemmän”, Päijät-Sote tiedotti.

Aikuisten ryhmäharrastukset ovat edelleen tauolla.

Samaan aikaan esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa availlaan nyt museoita ja kirjastoja.

