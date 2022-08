Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiantuntijat lähtivät tänä aamuna Kiovasta kohti Zaporižžjan ydinvoimalaa, kertoo muun muassa The Guardian. Järjestö on jo pitkään yrittänyt päästä tutkimaan Venäjän valtaamaa ydinvoimalaa, jonka turvallisuuden pelätään vaarantuneen. Alueella on käyty taisteluita, ja turvatoimia on laiminlyöty.

”Olemme vihdoin lähdössä kuuden kuukauden ponnistelujen jälkeen. IAEA on matkalla Zaporižžjan ydinvoimalaan. Kuten tiedätte, meillä on hyvin tärkeä tehtävä – työskennellä ja tutkia tilannetta siellä, jotta voimme auttaa vakauttamaan tilanteen mahdollisimman hyvin”, IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi sanoi The Guardianin mukaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tänään syyttänyt Venäjää ydinvoimalaan johtavien reittien pommittamisesta. Hänen mukaansa Venäjän tarkoituksena on estää IAEA:n vierailu.

The Guardianin mukaan Zelenskyi varoittaa, että miehittäjät eivät ole hylänneet asemaa, vaan he jatkavat pommituksia.

”Venäläisten toimien aiheuttama ydinkatastrofin vaara ei vähene edes tunniksi”, hän lisäsi.

Zelenskyi vaatii Zaporižžjan välitöntä ja täydellistä demilitarisointia.

Zaporižžjan ydinvoimalaitos sijaitsee eteläisessä Ukrainassa Enerhodarin kaupungin länsipuolella ja on sähköteholtaan Euroopan suurin ydinvoimalaitos. Se on ollut Venäjän miehittämä maaliskuusta lähtien.

