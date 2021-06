Pääministeri Sanna Marinin (sd) perheen aamiaisesta virka-asunnolla Kesärannassa on noussut suuri kohu. Kuvassa Marin keskiviikkona Alma-talolla vaalitentissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myöntää, että hänen olisi ollut syytä kysyä tarkemmin esimerkiksi verotuksesta aamiaisasiassa.

Marinin perheen aamiaisesta virka-asunnolla Kesärannassa nousi kohu, kun Iltalehti kertoi Marinin käyttäneen aamiaisiin noin 300 euroa valtion varoja kuukaudessa. Etuun on kuitenkin kuulunut myös kylmänä toimitettuja aterioita, joten tarkka summa on 14 363,20 euroa, eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on tulkinnut edun verottomaksi, mutta pyytänyt asiasta lausuntoa verottajalta, kun tulkinta on kyseenalaistettu julkisuudessa. Pääministeri Marin puolestaan on ilmoittanut, ettei aio enää käyttää ateriaetua, vaikka se todettaisiin asianmukaiseksi.

Asiasta on käynnissä myös poliisin esiselvitys Helsingin poliisin saatua ateriaedusta yhden tutkintapyynnön, joka pohjautuu julkisuudessa olleisiin tietoihin. Poliisin on tehtävä asiasta vähintään esiselvitys.

Tekisitkö jotakin toisin, Sanna Marin?

Marin totesi luottaneensa VNK:n virkamiesten antamaan tietoon asiassa ja huomautti, että käytäntö on ollut voimassa vuodesta 2010.

Ruokailuun liittyvän edun ilmoittaminen verotuksessa on työnantajan tehtävä.

Marinilta kysyttiin politiikan toimittajien tilaisuudessa, tekisikö hän asiassa jotakin toisin näillä tiedoilla kohun vellottua pitkään.

”Jälkikäteen ajateltuna nyt, kun tämä asia on näin paljon esillä, niin varmasti olisi ollut syytä tarkemmin jo tuolloin kysyä esimerkiksi näitä avoimia kysymyksiä, joita tähän liittyy, mitä tulee vaikkapa tähän verotukseen tai esimerkiksi ministeripalkkiolakiin”, Marin sanoi tilaisuudessa.

Pääministerillä ei ole aiemmin ollut syytä epäillä, että asiaan liittyisi avoimia kysymyksiä. Marin totesi, että selvitysten ja arvioiden valmistumisten jälkeen katsotaan, onko asiassa menetelty oikein ja miten ohjeistuksia on mahdollisesti tarpeen korjata.

Marin totesi uskovansa, että VNK:n virkamiehet ovat tehneet parhaansa. Hän luottaa virkakuntaan. Marin huomautti, ettei pääministeritasolta ole syytä ”mikromanageerata” jokaista yksityiskohtaa.

VNK:lla ei ole tiedossa aikataulua siitä, milloin verohallinnon lausunto valmistuu.