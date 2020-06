Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi ihmettelee Puheenvuoro-blogissaan, miksi hallitus vain istuu käsiensä päällä, vaikka ”mielenterveyskriisi häämöttää”.

Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat herättäneet keskustelua ihmisten jaksamisesta ja pääsystä mielenterveyspalveluihin.

”Kysyin asiasta hallitukselta eduskunnan kyselytunnilla ja vastaus oli, että yhteinen linja on ollut, että mielenterveystyöhön on HYVIN yhdessä sitouduttu ja, että mielenterveysasioihin satsataan nyt MERKITTÄVÄSTI. Millähän tavalla tämä näkyy käytännössä? Tuolta oikeasta elämästä kuuluu huolestuttavia viestejä, että hoitoon pääsy on vaikeutunut entisestään. Suomen Perheterapiayhdistys ry ja Suomen pariterapiayhdistys ry ovat jo aikaa sitten ilmaisseet huolensa terapian keskeytysten vuoksi. Nyt psykologialiitto kertoo, että työterveyshuollon psykologiapalveluita on leikattu rajusti poikkeusaikana. Leikattu rajusti poikkeusaikana? Eikö sen pitäisi olla juuri toisin päin?” Kilpi kirjoittaa.

”Perusongelma on se, että kukaan ei lopulta vastaa toiminnasta. Tämä korostuu varsinkin lasten ja nuorten mielenterveysongelmissa. Mielenterveyteen ja syrjäytymiseen liittyvät asiat ulottuvat monen ministeriön alle ja silloin kukaan ei ota pallosta koppia”, Kilpi jatkaa.

Kilpi näkee, että tilastoista on jo saatu iso varoitusmerkki.

”Suomessa on ollut voimassa vuodesta 1987 saakka itsemurhien ehkäisyohjelma ja se on tuottanut tulosta. Tänä keväänä itsemurhien määrässä on selvää nousua. Se on myös yksi huutavan selvä merkki, johon on viimeistään nyt herättävä”, hän kirjoittaa.

Kilpi linjaa, että mielenterveyspalveluiden vastuita pitäisi selkiyttää eri tahojen välillä ja ottaa käyttöön terapiatakuu.

”Terapiatakuu on hyvin toimiva täsmälääke tähän vaivaan. Sen hintalappu on ainoastaan 35-40 miljoonaa. Sijoituksena valtion mittakaavassa se on mitättömän pieni, mutta tuotto-odotuksia voidaan pitää huomattavan suurina ja pitkäkestoisina”, Kilpi kirjoittaa.