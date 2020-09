Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on odotetusti valittu jatkamaan puolueen johdossa seuraavat kaksi vuotta. Orpolla ei ollut vastaehdokkaita.

Orpo nousi kokoomuksen johtoon vuonna 2016, eli hän aloittaa nyt kolmannen kautensa puolueen puheenjohtajana.

”Minua suututtaa, miten tätä maata tällä hetkellä johdetaan. Se motivoi minua jatkamaan”, hän sanoi puoluekokouksessa pitämässään puheessa.

Orpon mukaan kokoomuksen on pystyttävä entistä selkeämmin kertomaan kansalle, että se on vaihtoehto ”vasemmistohallituksen vastuuttomalle politiikalle”.

Kuntavaaleissa kokoomuksen tavoite on Orpon mukaan ykköstila.

”Valtakunnallinen voitto ratkaistaan kaupungeissa. Niissä kaupungeissa, joissa valitaan pormestari, on kokoomuksen otettava tämä paikka”, hän linjasi.

Kuntavaalit pohjustavat Orpon mukaan eduskuntavaaleja ja myös presidentinvaaleja 2024.

Kokoomuksen kuusi k:ta

Hän esitteli puoluekokouksessa myös kokoomuksen uuden tavoiteohjelman. Kokoomuksen ohjelma on kiteytetty kuuteen kohtalonkysymykseen 2020-luvulle. Kuusi k:ta ovat kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys, kaupungistuminen ja korona.

”Kriisistä elpyminen ja muuttuneeseen maailmaan sopeutuminen ovat mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta uudella tavalla. Sen sijaan, että jälleenrakennamme vanhaa, meidän pitää miettiä, miten tekisimme asiat toisin”, Orpo sanoo.

Tavoiteohjelmassaan kokoomus esittää kymmeniä keinoja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän Suomen rakentamiseksi. Keinoja ovat mm. pienydinvoiman lisääminen, turpeen polton lopettaminen, nykyistä nopeampi hoitoon pääsy, terapiatakuu ja voimakkaat panostukset koulutuksen ja korkean osaamisen vahvistamiseen.

Orpo sanoo, että suomalaisille laulettiin jo ennen koronakriisiä tuutulaulua, jossa velalla ei ole väliä eikä uusien työpaikkojen luomisella kiire.

”Taloudellisesti kestävää hyvinvointia ei ole ilman vastuullista talouspolitiikkaa. Ei vain ole. Viimeistään nyt herätyskellojen on soitava ja kovaa.”

Kokoomus korostaa kansainvälisyyttä Suomen menestyksen edellytyksenä. Käpertyminen ei ole kokoomukselle vaihtoehto koronapandemiankaan muuttamassa maailmassa.

Myös kaupungistumisen kokoomus näkee koko Suomen mahdollisuutena.

”Tunnustamme ja tunnistamme kyllä, että kolikolla on se toinenkin puoli. Osa harvaanasutusta Suomesta on katoavien palveluiden, arvonsa menettäneiden talojen ja tyhjenevien kylänraittien Suomea. Meidän tavoitteemme on elinvoimaisten ja kasvavien kaupunkien Suomi, jossa myös niitä ympäröivät alueet kukoistavat”.

Kokoomuksen puoluekokouksessa suurin mielenkiinto kohdistuu varapuheenjohtajan vaaliin, joka järjestetään huomenna sunnuntaina.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan paikkaa havittelevat kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki, Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie. Paikkoja on tarjolla kolme. Nykyinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen jättäytyy sivuun tehtävästään.

