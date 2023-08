Alkavalla viikolla Suomessa on mahdollisesti odotettavissa yksi 2000-luvun voimakkaimmista rajuilmoista. Forecan mukaan olosuhteet ovat maan etelä- ja keskiosassa ”harvinaisen otolliset” laaja-alaiselle ja tuhoa aiheuttavalle ukkosrintamalle.

”Meteorologia kutkuttaa alkava viikko. Rajuilmaparametrit huutavat punaista, ja huomaan seuraavani ennusteiden päivittymistä taukoamatta”, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa blogissaan.

Hän kertoo, että rajuilma on näkynyt ennustemalleissa jo usean päivän ajan. Epävarmuutta aiheuttaa vielä rajuilman ajoitus ja voimakkuus.

Mäntykannas neuvoo varautumaan erittäin voimakkaisiin syöksyvirtauksiin, joissa tuulenpuuskat voivat hetkellisesti olla yli 20 m/s, paikoitellen jopa yli 30 m/s. Lisäksi hän suosittelee varautumaan rankkasateisiin, intensiiviseen salamointiin ja suuriin rakeisiin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ja rikkoa omaisuutta.

Tapahtumaketju lähtee hänen mukaansa liikkeelle jo sunnuntaina, kun Pohjois-Eurooppaan alkaa virrata Mustanmeren suunnalta hyvin epävakaista, kosteaa ja helteistä ilmamassaa. Lämmin säärintama rantautuu Baltian puolelta maan eteläosaan myöhään iltapäivällä ja jo sen yhteydessä voi esiintyä paikallisia, räväköitä sade- ja ukkoskuuroja.

Voimakkaita ukkoskuuroja ennustetaan maanantaina muodostuvan Baltian puolelta kohoavan kylmän säärintaman yhteyteen.

”Iltapäivän alkutunteina ukkosrintama on todennäköisesti Latvian korkeudella ja iltapäivän vaihtuessa iltaan se saavuttanee jo Viron ja vähitellen myös Suomenlahden. Edellisissä malliajoissa kylmän säärintaman saapuminen Suomenlahdelle ja siitä edelleen eteläiseen Suomeen on kuitenkin lykkääntynyt maanantai-iltapäivästä maanantai-iltaan tai mahdollisesti jopa tiistaiyöhön. Jos kylmän rintaman yhteyteen pääsee muodostumaan laaja-alainen ja vaarallinen ukkospilvien yhteensulautuma eli mesoskaalan konvektiivinen järjestelmä, voi sen etenemisnopeus olla jopa 100 km/h”, Mäntykannas kertoo.

Hän kirjoittaa, että maanantaina useampi rajuilmaparametri on selvästi koholla Pohjois-Baltiassa sekä Etelä- ja Keski-Suomessa. Ilmakehä on erittäin epävakaa, sen kosteussisältö on harvinaisen suuri, yläilmakehässä kulkee voimakas suihkuvirtaus ja lisäksi tuuliväänne on selvästi koholla.

”Tämä on kaiken kaikkiaan Suomen oloissa harvinainen kombo, joka osuu kohdalle ehkä kerran 10 vuodessa tai harvemmin. Olosuhteet rajuilmojen muodostumiselle ovat erittäin otolliset. Vertaisin tilannetta vuosien 2010 rajuilmoihin. Maanantain asetelmassa on paljon samaa kuin vuoden 2010 Sylvi-rajuilmassa 8. elokuuta.”