Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden mukaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaamisessa lähetettiin selkeä viesti Venäjälle.

”Niinistön ja Bidenin tapaaminen lähetti Venäjälle signaalia Suomen ja Yhdysvaltojen tiiviistä suhteesta. Läntisestä yhtenäisyydestä. Monia tapaamisia edessä. Keskeistä nyt aktiivisesti sementoida transatlantisia suhteita. Askeleita, ei kukonloikkia. Tiedonkeruu ja prosessin aloitus”, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvailee Twitterissä.

Hän pitää mielenkiintoisena sitä, että presidentti Niinistö erotti toistaan ”Nato-raiteen” ja suhteen Yhdysvaltoihin.

“Kyse on nyt prosessista etupäässä Pohjolan ja Yhdysvaltojen tiiviimmästä puolustusyhteistyöstä.”

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkija Pete Piirainen kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että kielenkäyttö Naton suhteen on muuttunut.

”Washingtonissa keskustellaan etenkin Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä. Natosta on keskusteltava 30 pääkaupungin kanssa. Merkillepantavaa on kuitenkin, kuinka kieli on muuttunut: option sijaan korostui Naton avoin ovi, jäsenkriteerit, Suomen jäsenkelpoisuus ja läntinen yhtenäisyys”, hän arvioi Twitterissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi tapaamisen jälkeen, että Suomi ja Yhdysvallat lisäävät yhteistyötään puolustuksessa ja turvallisuudessa. Niinistön mukaan Naton avoimien ovien politiikka jatkuu, mutta minkäänlaisista turvatakuista ei ollut Joe Bidenin kanssa puhetta.

”Nato ei myönnä turvatakuita väliaikaisesti. Tässä ei ole mitään uutta”, Niinistö sanoi.

Suomi täyttää Niinistön mukaan Nato-jäsenyyden kriteerit.