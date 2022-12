Autoilijalle joulun ajan vaarallisimpia paikkoja ajoneuvon kolhiintumisen suhteen ovat tietysti markettien parkkipaikat ja -hallit.

Joulunaluspäivien aikana parkkipaikkojen ja muun liikenteen peltivahingot kasvavat selvästi muuhun joulukuuhun verrattuna.

”Jouluvalmisteluissa on kiire ja ostoskeskusten parkkipaikat ovat ruuhkaisia. Joulunmenoruuhkissa valtateillä puolestaan sattuu peräänajoja”, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius.

”Vahinkoja tapahtuu kaikille ja parkkipaikoilla pitää olla aina varovainen. Näin joulunaikaan kaikkien autoilijoiden kannattaa olla erityisen tarkkaavaisia ja rauhallisia, sillä ihmisiä on paljon liikkeellä”, muistuttaa myös K-Auton Tom von Bonsdorff.

Joulunajassa on autojen hyvinvoinnin kannalta myös mukavaa kerrottavaa.

Autojen ilkivaltavahingot vähentyvät Ifin tilastojen mukaan neljänneksellä jo joulunaluspäivinä, vaikka liikennemäärät ovat vielä lähellä normaalia. Joulupyhinä ilkivaltavahinkoja tapahtuu peräti kolmannes vähemmän normaaleihin joulukuun päiviin verrattuna.

Myös pysäköinti-, lasi- ja liikennevahingot vähenevät selvästi enemmän kuin mitä liikenne joulunpyhinä vähenee. Hinauksiakin on normaalia vähemmän.

”Pyhinä ajetaan yleensä vain lyhyempiä matkoja ja joulunalusaikaa leimaava kiire on hellittänyt”, selventää Roselius.

