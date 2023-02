Yhdysvallat valmistelee venäläiselle alumiinille 200 prosentin tullia, kertoivat uutistoimisto Bloomberg ja Reuters maanantaina virkamieslähteisiin viitaten. Lopullista päätöstä asiassa odotetaan mahdollisesti vielä tämän viikon aikana.

Tullin tarkoituksena on lisätä painetta Moskovan suuntaan Ukrainan hyökkäyssodan vuosipäivän lähestyessä.

Venäjä on maailman toiseksi suurin alumiinintuottaja Kiinan jälkeen ja rankaisutulli kohdistuisi maan suurimpaan alumiiniyhtiöön Rusaliin. Tullin suuruus tarkoittaa, että venäläisen alumiinin tuonti Yhdysvaltoihin loppuisi käytännössä kokonaan.

Päätöstä on lähteiden mukaan valmisteltu useita kuukausia ja hallinnon kerrotaan pohtineen tarkkaan tullin vaikutuksia muun muassa ilmailu- ja autoteollisuudelle, jotka ovat merkittäviä alumiinin ostajia.

Venäläisen alumiinin osuus Yhdysvaltain tuontitarpeesta on ollut perinteisesti noin kymmenen prosentin luokkaa, mutta painunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan selvästi pienemmäksi.

Kun syksyllä alumiinin tuontikielto nousi julkiseen keskusteluun Yhdysvalloissa, venäläisen alumiinin tuonti loppui lähes kokonaan. Vuodenvaihteeseen mennessä tuonti on taas kohonnut noin kymmenen tuhanteen tonniin kuukaudessa. Venäläisen alumiinin osuus Yhdysvaltain tuonnista on näillä luvuilla noin kolmessa prosentissa.

On huomionarvoista, että kyseessä on tulli eikä varsinainen tuontikielto, vaikka vaikutus Yhdysvaltain tuontiin on käytännössä sama. Suoralla Rusalia koskevalla tuontikiellolla ja sanktioilla olisi sen leimavaikutuksen vuoksi potentiaalisesti suurempi vaikutus kansainväliseen alumiinimarkkinaan.

Koska venäläistä alumiinia on mennyt viime kuukausina Yhdysvaltoihin enää varsin vähän, tullin suora vaikutus alumiinimarkkinaan ja metallin hintaan jäisi todennäköisesti vähäiseksi. Maanantaina alumiinin hinta kohosi väliaikaisesti uutisen jälkeen Lontoon metallipörssissä, mutta jäi päivän päätteeksi miinukselle.

Venäläistä alumiinia ja muita metalleja vaihdetaan edelleen vapaasti Lontoon metallipörssissä (LME). Reuters kertoi LME:n pohtineen viime vuoden lokakuussa venäläisten metallien kaupan ja varastoimisen rajoittamista tai kieltämistä, mutta ilmoitti marraskuussa kaupan jatkuvan entisellään metallien korkean kysynnän vuoksi.

Euroopassa teollisuus ei ole innostunut venäläisen alumiinin hylkäämisestä, eikä metallit ole ainakaan toistaiseksi päätyneet Euroopan unionin sanktioitujen raaka-aineiden joukkoon, toisin kuin Venäjän fossiiliset polttoaineet.

Yhdysvaltojen mahdollisen alumiinitullin laajemmat markkinavaikutukset jäävät siten todennäköisesti vähäisiksi ainakin toistaiseksi. Sodan jatkuessa Ukrainassa paine metalleja koskeviin tuontirajoituksiin voi kuitenkin alkaa kasvaa, ja Yhdysvaltojen valmistelema tulli saattaa olla tästä esimakua.

Venäjä myy alumiinin lisäksi runsaasti myös muita metalleja maailmanmarkkinoilla. Maa on maailman toiseksi suurin ladattavissa akuissa tarvittavan koboltin tuottaja ja hallitsee arviolta kymmentä prosenttia teräksen valmistuksessa tarvittavan nikkelin varannoista. Venäjä tuottaa myös huomattavia määriä arvometalleja kultaa ja platinaa. Tärkein venäläisten metallinen vientikohde on Kiina.

Venäjän alumiinijätti Rusal saavutti vuoden 2022 alkupuoliskolla 1,8 miljardin dollarin käyttökatteen 7,2 miljardin dollarin liikevaihdolla.

Alumiinijätti. Venäjä on maailman toiseksi suurin alumiinintuottaja Kiinan jälkeen. Kuva: Joy Saha

