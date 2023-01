Millainen taantuma meitä odottaa? Sitä pohditaan vuoden ensimmäisessä Markkinaraati-ohjelmassa.

”Työllisyys on Suomen talouden valopilkku edelleen”, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että indikaattorina työllisyys laahaa hieman jäljessä.

”Työllisyydelle ei hirveän kovaa nousua enää povata, mutta toisaalta ei ehkä niin suurta laskuakaan. Työvoiman saatavuuskysymys on se, mikä ylläpitää myös työvoiman kysyntää”, jatkaa johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK).

15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi on Tilastokeskuksen mukaan ollut noususuuntainen, ja viime marraskuun luku lähenteli jo 75:tä prosenttia.

Pakarisen mukaan Suomessa pitäisi kuitenkin tehdä työllisyyden eteen enemmän ja saada lukema vieläkin korkeammaksi.

”Väestömme on ikääntyneempi kuin muissa Pohjoismaissa, ja muissa Pohjoismaissa työllisyys on 77–78 prosentissa. Kyllä meidän pitäisi päästä sen yli, eli lähemmäs 80:tä prosenttia”, Pakarinen sanoo.

Viime aikoina on kuitenkin kuultu yrityksistä muutosneuvottelu-uutisia. Esimerkiksi Kesko ja Verkkokauppa.com ovat kertoneet aloittavansa muutosneuvottelut.

”Kyllä näitä varmaan valitettavasti tulee lisää. Onhan tämä tilanne aika haastava, ja globaalissa taloudessa on paljon haasteita, jotka heijastuvat tänne kotimaahan. Aavistuksen huolissaan täytyy olla”, arvioi Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.

Asuntovelallisten huoli ymmärrettävä

Työllisyyden lisäksi Markkinaraati pohtii tällä viikolla muun muassa inflaation ja korkojen kehitystä. Niin Suomessa kuin euroalueellakin inflaatio on ollut kovaa, mikä on saanut Euroopan keskuspankin kiristämään rahapolitiikkaansa. Se taas on näkynyt suomalaisten asuntolainojen yleisimmän viitekoron eli 12 kuukauden euriborin jyrkkänä nousuna. Viime aikoina kyseinen korko on liikkunut 3,3 prosentin tuntumassa.

Euriborin kehitys riippuu Moringin mukaan paljon talouden kehityksestä ja inflaation rauhoittumisesta. Hän toteaa euriborin peilaavaan tällä hetkellä suunnilleen sitä, mitä markkinat odottavat keskuspankin tekevän ohjauskoron osalta. Tämän perusteella euriborissa voisi vielä olla Moringin mukaan hieman nousuvaraa, mutta ei kovin paljoa.

”Jos taloudessa tapahtuu merkittävä käänne heikompaan suuntaan, ehkä emme sitten näe niin kovaa nousua enää, ja euribor voi lähteä jopa laskemaan. Vastaavasti jos inflaatio osoittautuu sitkeämmäksi, sitten on valitettavasti kyllä tilaa siellä yläpuolellakin vielä”, Moring sanoo.

Suomalaiset asuntovelalliset ovat Mikkosen mukaan olleet ymmärrettävästi huolissaan korkojen kiivaasta nousutahdista. Mikkosen mukaan suurin nousu on kuitenkin todennäköisesti jo takana.

”Jonkin verran voidaan nousua vielä nähdä, mutta pahin shokki on jo nähty”, Mikkonen arvioi.

Joko Suomen talous on taantumassa?

Markkinaraadin asiantuntijat arvioivat, että Suomen talous on vähintäänkin lähellä taantumaa, ellei se ole jo siellä.

”Bruttokansantuote supistui viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Neljännestä ei ole vielä saatu dataa, mutta uskon, että Suomi on jo taantumassa”, Mikkonen sanoo.

Taantumalla tarkoitetaan yleensä sitä, kun maan bruttokansantuote on supistunut kahtena perättäisenä vuosineljänneksenä.

Lähetyksessä kuullaan myös näkemyksiä siitä, milloin taloustilanne alkaa taas kohentua.

Fakta Markkinaraati Vuoden 2023 ensimmäinen Markkinaraati pohtii, millainen taantuma meitä odottaa. Jatkuuko hyvä työllisyyskehitys, kuinka käy inflaation ja korkojen ja milloin talous alkaa taas elpyä? Mukana keskustelemassa ovat johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen ja allokaatiojohtaja Patrik Moring Aktiasta. Lähetyksen juontaa toimittaja Heidi Huotilainen.

