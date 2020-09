Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo vaativansa perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta julkista anteeksipyyntöä liittyen perussuomalaisen paikallispoliitikon kohutviitteihin.

”Vastuu julkisesta keskustelukulttuurista on kaikilla politiikan toimijoilla, eikä vastuuta tästä tapauksesta voi Halla-ahon tavoin paeta toteamalla ettei asiaa aio kommentoida. Julkista anteeksipyyntöä ja toimenpiteitä odottaen”, Andersson tviittaa.

Vaatimus liittyy perussuomalaisten kunnallispoliitikon ja puoluevaltuuston jäsenen Jarno Vähäkainun tviitteihin.

Vähäkainu on ilmoittanut jättävänsä paikkansa puoluevaltuustossa.

”Pahoittelen sikatwiittien asiattomuudesta syntynyttä pahennusta. Jätän syntyneen kohun takia paikkani PS puoluevaltuustossa”, hän tviittaa.

Vähäkainu on muun muassa esitellyt sosiaalisessa mediassa kahta sikaa, joiden nimet ovat hänen mukaansa Husu ja Suldaan. Vähäkainu on Iltalehden mukaan vihjallut sikojen saunan taakse viemisellä. Nimet mitä ilmeisimmin viittaavat helsinkiläispoliitikkoihin Abdirahim ”Husu” Husseiniin (sd) ja Suldaan Said Ahmediin (vas). Vähäkainu kuitenkin kiistää viittauksen Iltalehdelle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on niukkasanainen Iltalehdelle.

”Olemme noteeranneet asian ja ryhtyneet toimiin. Mutta en rupea sitä julkisuuden kautta avaamaan”, hän sanoo.

