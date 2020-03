Jotkut kansanedustajat ovat pitäneet lapsensa tänään kotona koronaviruksen takia.

Ainakin perussuomalaisten kansanedustajat Sanna Antikainen ja Mika Niikko sekä Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo kertovat, etteivät heidän lapsensa ole menneet tänään kouluun.

”Omat lapseni eivät menneet tänään kouluun. Toinen kuuluu riskiryhmään. Katsoin häntä vauvana 3 kk keskoskaapissa teho-osastolla ja uudelleen en enää haluaisin käydä sitä helvettiä läpi. Valitettavasti itse piti tehdä tämä päätös, kun hallitus ei kykene siihen”, Antikainen tviittaa.

”Tämä päätös olisi pitänyt hallituksen tehdä meidän vanhempien puolesta kollektiivisesti, jotta kaikkia riskiryhmiä voitaisiin yhdessä suojella parhaimmalla mahdollisilla tavalla.”

Harkimo ihmettelee, miksi kouluja ei suljeta.

”En päästänyt poikaani kouluun tänään sovin etäopetuksesta, koska kuulun riskiryhmään. Vuosien varrella olen pojiltani saanut niin monta influenssatartuntaa ja tätä en halua”, Harkimo tviittaa.

Niikko puolestaan kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että heidän kotonaan oli selvää, että lapset pysyvät koronaviruksen takia kotona. Niikko peräänkuuluttaa hallitukselta nyt päätöksiä. Hänen mukaansa etäopiskeluun siirtymisellä on kiire, sillä se hidastaa viruksen leviämistä merkittävästi.

”Päätös etäopetukseen siirtymisestä tulee tehdä pian, sillä tartuntojen määrä kasvaa ekspotentiaalisesti”, Niikko kirjoittaa blogissaan.

Hallitukselta odotetaan tänään päätöksiä ja uusia koronatoimia. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) kertoi Twitterissä lauantaina, että linjaukset päiväkotien ja koulujen sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen osalta päivitetään maanantaina. Toistaiseksi kunnat ovat tehneet omia linjauksiaan.

Näin asiantuntija kommentoi koulujen sulkemista

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen vastasi lauantaina Ylen Ykkösaamussa kysymykseen siitä, miksi kouluja ei ole Suomessa suljettu.

”Koulujen sulkeminen on aika voimakas toimenpide ja tietysti kannattaa tehdä siinä vaiheessa, jos siitä ylipäätänsä hyötyä on. Me tiedämme aika vähän, miten lapset on tätä tautia levittämässä”, hän sanoi Ykkösaamussa lauantaina.

Järvisen mukaan monet hengitystieinfektiot leviävät helposti lasten keskuudesta muualle yhteiskuntaan ja aikuisväestöön, mutta toistaiseksi ei tiedetä, miten asia on koronaviruksen osalta. Hän muistutti, että lapset ovat sairastaneet koronan ”hirveän paljon lievempänä” ja pohti, onko myös lasten tartuttavuus vähäisempi.

Koulujen sulkeminen vaiheessa, jossa meillä ei vielä ole merkittävästi tautitapauksia, ei Järvisen mukaan juurikaan hidasta epidemiaa. Koulujen sulkemista voi hänen mukaansa ”yhtenä keinona kenties harkita” siinä vaiheessa, kun kouluissa alkaa olla tautitapauksia.

Toisaalta Järvinen huomautti Ykkösaamun haastattelussa, että toimenpiteiden pitäisi olla mieluummin ennakoivia ja varhaisempia kuin kovin myöhään toteutettuja kuten Italiassa. Järvisen mukaan liian aikaisin toteutetut toimenpiteet ovat kuitenkin ”todennäköisesti aivan tehottomia”.

Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi aiemmin, ettei Helsinki sulje kouluja.

”Asiantuntijoiden mukaan koulujen sulkemisella ei ole juurikaan vaikutusta epidemian hidastamiseksi tässä vaiheessa. Koulu kuuluu yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin, joita ei pidä ilman raskaita perusteita lamaannuttaa”, Vapaavuori tviittasi perjantaina.

Vapaavuori pitää uuden tiedotustilaisuuden tänä iltana.