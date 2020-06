Helsingin poliisi tehostaa juhannusjuhlinnan valvontaa lauantai-illaksi ja yöksi. Poliisi lisää resursseja ja tulee jalkautumaan näkyvästi muun muassa suosituille juhlintapaikoille.

Taustalla on lauantain vastaisena yönä Hietaniemen rannalla tapahtunut välikohtaus, jossa joukkotappelutehtävän yhteydessä nuorisoa alkoi käyttäytyä uhkaavasti poliisia kohtaan.

Helsingin poliisi korostaa, että perinteisesti juhannukset ovat sujuneet Helsingissä rauhallisesti. Vaikka tehostamisella reagoidaan viime yön tapahtumaan, juhannuspäivän valvonnassa on kyse poliisin perustehtävästä eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta.

"Viime yön välikohtaus oli poikkeuksellinen, ja haluamme reagoida tilanteeseen ennalta estävästi. Helsinkiin kokoontuu tyypillisesti juhlijoita myös muualta pääkaupunkiseudulta. Tehostamalla valvontaa pyrimme siihen, että kaikilla on turvallinen olo viettää juhannusta ja että mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan matalalla kynnyksellä", komisario Katja Nissinen ennalta estävästä toiminnosta kertoo tiedotteessa.

Poliisi kehottaa vanhempia keskustelemaan nuortensa kanssa miten ja missä seurassa he viettävät juhannusta. Illanvieton ja sopivan käyttäytymisen pelisäännöt on hyvä keskustella läpi. Nuoria kannattaa muistuttaa siitä, että joukossa tilanteet voivat kärjistyä nopeasti ja tunne vie helposti mukanaan.

"Jos kaupungilla syntyy uhkaava tilanne, on syytä hakeutua kauemmaksi tapahtumapaikalta ja soittaa tarvittaessa hätäkeskukseen. Poliisin käskyjä on aina noudatettava. Pää on syytä pitää kylmänä ja välttää levottomuuksiin mukaan menemistä", Nissinen neuvoo.

Juhannusyön rähinät ovat herättäneet laajaa huomiota ja tapausta on kommentoinut myös sisäministeri Maria Ohisalo.