Pääministeri Sanna Marinilta (sd) 19.8.2022 otetusta huumausainetestistä ei ole todettu huumausaineita, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan.

Valtioneuvoston mukaan pääministeri maksaa itse huumausainetestin tulokset.

Marin kertoi perjantaina käyneensä oman oikeusturvansa takia huumausainetestissä.

Pääministerin juhlimisesta on noussut laaja kohu sen jälkeen, kun julkisuuteen vuoti viime viikolla videoita Marinin railakkaasta juhlinnasta.

Esiin on nostettu myös videolla kuultu sana ”jauhojengi”, jonka perusteella pääministeriltä on kyselty myös mahdollisesta huumeidenkäytöstä juhlissa. Marin on todennut, ettei hänen tietääkseen juhlissa ole ollut huumeita.

