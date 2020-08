Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan on syytä varautua siihen, että rahaolot kiristyvät, kun talous on kääntynyt tukevasti elpymisen ja kasvun uralle ja inflaatio normalisoitunut.

Velkavaroitus. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan on syytä varautua siihen, että rahaolot kiristyvät, kun talous on kääntynyt tukevasti elpymisen ja kasvun uralle ja inflaatio normalisoitunut.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto tekevät koronakriisin hoidosta hyvin samansuuntaisia johtopäätöksiä. Molemmat korostavat elvyttämisen tärkeyttä, mutta varoittavat kevytmielisestä velkaantumisesta.

”Elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka on nyt vastuullista, koska sillä estetään suurtyöttömyys ja konkurssiaalto. Tämä ei ole suinkaan ristiriidassa sen kanssa, että vastataan pidemmän sihdin haasteisiin. Kestävän kasvun eväät ja työllisyysasteen nostaminen ovat kansallisten päättäjien vallassa, samoin julkisen talouden kestävyys. Näistä asioista olisi Suomessa nyt syytä keskustella ja tehdä päätöksiä.

Se pitäisi talouspolitiikan kokonaisuuden mahdollisimman vähän vääränä – siis vastuullisena”, Rehn kirjoittaa Uutissuomalaisen Debatti-palstalla.

Risto Murto puolestaan huomauttaa, että vaikka Suomen talouden supistuminen on tuoreimpien ennakkotietojen mukaan ollut Euroopan alhaisimpia, Suomen elpymisen odotetaan tosin olevan muita maita hitaampaa.

”Taloudellinen kriisi on ollut kova, mutta sen vaikutus on tullut kotimaisten varotoimien ja etenkin palveluiden kautta. Tavaravirrat maiden välillä jatkuivat normaalisti. Kaupoissa kotimaista ja ulkomaista tavaraa on ollut kaupan täysin normaalisti. Toisen maailmansodan kokenut suomalainen, joka joutui käyttämään säännöstelykorttia, ei todennäköisesti ymmärtäisi nykyistä tilannetta edes kriisiksi”, hän kirjoittaa kolumnissaan Kalevassa.

Murto ennakoi, että kasvaneesta valtionvelasta tuleekin todennäköisesti yksi kriisin perinnöistä.

”Suurien velkojen sulattamiselta puuttuvat tällä hetkellä myös realistiset suunnitelmat. Politiikan tekemiselle tilanne on erikoinen. Juuri nyt rahaa pitää jakaa voimakkaasti tietäen, että seuraava poliitikkopolvi joutuu keskittymään täysin vastakkaisiin toimenpiteisiin.”

Olli Rehnin mukaan nyt väliaikaisesti kasvava julkinen velka toimii ”kansallisena vakuutuksena”, joka auttaa koko yhteiskuntaa selviämään pienemmin vaurioin.

“Kun tuota vakuutusta maksetaan takaisin, se on tehtävä solidaarisesti, jotta se koetaan oikeutetuksi. Suomen ja muunkin Euroopan olisi kohdennettava nyt päätetyt elvytyspanostukset investointeihin ja talouden uudistamiseen. Nopeampi talouskasvu auttaisi alentamaan velan suhdetta kansantuotteeseen, mihin Suomessa pystyttiin vuosina 1997–2008 ja 2016–2019”, hän katsoo.

Rehnin mukaan on kuitenkin syytä varautua siihen, että rahaolot kiristyvät, kun talous on kääntynyt tukevasti elpymisen ja kasvun uralle ja inflaatio normalisoitunut. Se tarkoittaa sitä, että myös valtion velanotto tulee kallistumaan.

“Vaikka korkojen nousu ei vielä odota nurkan takana eikä ehkä häämötä horisontissakaan, on siihen silti keskipitkällä aikavälillä varauduttava.”

Rehnin mukaan myös rakenteellisten uudistusten tekemätön työlista on tiedossa.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on kriittinen jo ennen koronaa kriisissä olleiden kuntiemme kannalta. Työmarkkinoiden parempi toimivuus on välttämätöntä työllisyysasteemme nostamiseksi pohjoismaiselle tasolle.

Yksi hyvä lähtökohta on valtiovarainministeriön virkamiesten tuore raportti, jonka ehdottamat keinot tutkimustiedon nojalla parantaisivat työllisyyttä. Suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvystä on huolehdittava. Yrittämisen edellytyksiä pitäisi parantaa ja osaamispääomaamme kasvattaa”, hän luettelee.

Risto Murto huomauttaa, että koronakriisi on tarkoittanut myös kansallisvaltioiden paluuta määrääviksi toimijoiksi. Kansainväliset organisaatiot ja yhteistyö olivat hänen mukaansa keväällä suuria häviäjä.

”Suomen kannalta merkittävää oli EU:n heikko rooli kriisin alkuvaiheessa. Tämä oli seurausta siitä mandaatista, jonka kansallisvaltiot ovat antaneet EU:lle terveydellisissä kriiseissä. Se oli hyvin kevyt. Esimerkiksi matkustusrajoitteita asetettiin EU:n sisällä koordinoimattomasti eri valtioiden toimesta.”

Murto arvioi, että seuraava tärkeä testi kansainvälisen yhteistyön toimivuudelle on edessä, kun mahdollinen rokote tulee tuotantoon ja jakeluun.

“Kriittisen rokotteen jakelusta ei ole olemassa sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Pahimmillaan edessä on koordinoimaton voimainkoitos, jonka lopputuloksen ratkaisee raaka voima ja raha”, hän varoittaa.

Hyvä ja paha velka. Mario Draghin mukaan suurimmalla osalla euromaista on huonoa velkaa, joka ei ole kestävää. Kuva: PASQUALE BOVE

Samoihin teemoihin otti tällä viikolla Riminissä pidetyssä konferenssissa kantaa Euroopan keskuspankin EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi, joka jakoi valtionvelan kahteen kategoriaan: kestävään ja huonoon.

Kestävä velka ei Draghin mukaan ole ongelma, sillä se käytetään hyödyllisiin tarkoituksiin: talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseen sekä rakenteellisiin uudistuksiin. Huono velka taas käytetään kaikkeen muuhun ja lopulta sen kestämättömyys näkyy myös korkotason nousuna. Entinen EKP-pomo katsoo, että suurimmalla osalla euromaista on juuri huonoa velkaa.

Murron tavoin Draghi nosti esiin myös EU-tason ja erityisesti kompromissina syntyneen elvytysrahaston.

”Se on tärkeä alku. Solidaarisuuden olisi pitänyt olla spontaania eikä neuvottelutulos”, hän kommentoi ja syytti EU-päättäjiä lyhytnäköisestä irtopisteiden keruusta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa 3,2 prosenttia. Pudotus on suhteellisen pieni, sillä monien euromaiden pudotukset olivat kaksinumeroisia. Suomen osalta bkt-luvut voivat kuitenkin vielä korjaantua, sillä neljännes¬vuositilinpito tarkempine tietoineen julkaistaan 28. elokuuta.

Esimerkiksi teknologiateollisuuden yrityksiä edustava Teknologiateollisuus ry on varoittanut syksystä olevan tulossa vaikea.