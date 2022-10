Vihreiden kansanedustaja Sofia Virran politiikan ytimessä on turvallinen lapsuus, koska hänen mukaansa lasten oikeudet eivät toteudu Suomessa kaikkien osalta, ja asiasta puhutaan aivan liian vähän.

”Sana turvallinen pitää niin paljon sisällään. Se liittyy koko yhteiskunnan turvallisuuteen, kun turvaamme lapsuutta, turvaamme myös tulevaisuutta, sitä että tässä maassa ei ole väkivaltaa tai päihdeongelmia. On niin paljon helpompaa vaikuttaa neuvolassa kuin silloin, kun 16-vuotias kantaa konepistoolia kadulla.”

Virta on ollut mukana lapsistrategiakomiteassa, jossa laadittiin parlamentaarinen linjapaperi siitä, minkälaiseksi Suomea kehitetään lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus. Se on haaste tässä taloustilanteessa, Virta myöntää.

Parlamentaarisessa linjapaperissa ehdotetaan myös panostuksia mielenterveys- ja väkivaltatyöhön sekä lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn.

Katso videolta muun muassa, keitä kollegoita Sofia Virta kehuu. Juttu jatkuu videon alla.

Uskotko, että kokoomusjohtoinen hallitus lähtisi toteuttamaan lapsistrategiaa?

”Toivon, että lähtisi. Pelkään kuitenkin, että lapset jäävät vaikean taloustilanteen ja epävakaan turvallisuustilanteen jalkoihin.”

Virran mukaan lasten oikeudet ovat usein vaarassa unohtua riippumatta siitä, kuka hallitusta vetää. Varsinkin nyt, kun talous on vaikeuksissa ja turvallisuustilanne epävakaa.

”Kukaan ei lähtökohtaisesti vastusta lasten oikeuksia, mutta ei niitä muisteta. Siksi valiokunnissa tai komiteoissa tarvitaan ihmisiä, jotka kysyvät, miten päätökset vaikuttavat lapsiin.”

Turvallinen lapsuus linkittyy myös siihen, miten aikuiset tässä yhteiskunnassa voivat. Tarvitaan tukea lasten vanhemmille, esimerkiksi väkivaltatyön ja mielenterveyspalveluiden osalta, Virta sanoo.

