Koronavirusepidemiatilanne Uudellamaalla on kääntynyt huonompaan suuntaan, tiedottaa HUS. Nykyisiä rajoituksia tulee sairaanhoitopiirin mukaan jatkaa täysimääräisinä.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut HUSin alueella jo muutaman viikon ajan.

”Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin saman verran kuin viime vuoden huippuviikkoina eli yli 1650 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on noussut ollen 182/100 00 asukasta viimeisen kahden viikon ajalta”, HUS kertoo.

HUSissa tutkitaan kaikista positiivisista koronavirusnäytteistä uudet, nykytiedon valossa epidemian leviämisen kannalta merkittävät koronavirusvariantit. Suurimmasta osasta näytteistä tutkitaan ns. S-geeninegatiivisuus (SGTF).

Varianttien esiintyminen on yltynyt rajusti.

”Näytteistä, joissa todetaan SGTF noin 90 % osoittautuu sekvensoinnissa virusvarianteiksi. Helmikuun ensimmäisellä viikolla tutkituista näytteistä noin 46 prosentissa löytyi SGTF”, HUS kertoo.

Aiemmilla viikoilla vastaavat luvut olivat 31 ja 9 prosenttia.

”Tämä tarkoittaa sitä, että virusvariantit leviävät kiihtyvään tahtiin Uudellamaalla. Viimeisen parin kuukauden aikana on havaittu laajoja tartuntaketjuja, joissa jopa kymmeniä henkilöitä on sairastunut lyhyessä ajassa. Virusvarianttitartunnan saaneilla ei ole enää käytännössä kytköksiä ulkomaanmatkailuun, vaan tartunta on saatu kotimaassa”, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on ollut vakaa HUSin alueella useiden viikkojen ajan. Viime viikonloppuna potilaiden määrässä tapahtui nousua.

”Muutaman päivän perusteella ei kannata vielä tehdä johtopäätöksiä, mutta yhdistettynä muihin kasvaneisiin lukuihin, tilanne on huolestuttava”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUSin näkemyksen mukaan kaikki olemassa olevat rajoitukset tulee pitää voimassa ja ”myös lisärajoituksia tulee vakavasti miettiä”.

”Viime viikolla Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän kokouksessa esitimme, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee päätöksen, jossa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on kuusi aiemman kymmenen sijaan. Osa osallistujista halusi aikalisän ennen päätöstä. Toivottavasti tämän viikon torstain kokouksessa saamme yksimielisen esityksen asiasta AVI:lle päätöksentekoa varten”, kertoo Mäkijärvi.

LUE MYÖS: