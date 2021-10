Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa exit-veroon eli arvonnousuveroon.

”Kansainvälisen verovälttelyn hinta menetettyjen verotulojen muodossa on valtava. Tämä ei ole oikein, vaikka suuri osa verovälttelystä on täysin laillista”, Ohisalo tviittaa kommentoiden samalla niin sanottuna Pandoran paperit -tietovuotoa. Kyse on salaisista veroparatiisijärjestelyistä. Suomesta tietovuotoa on ollut tutkimassa Ylen MOT-toimitus.

”Yksi verovälttelyä hillitsevistä keinoista, jonka olemme hallituksessa päättäneet ottaa käyttöön, on arvonnousuvero, eli niin sanottu ’exit tax’. Kyseessä on toimi, jolla ei estetä ihmisiä muuttamasta pois maasta, vaan kitketään kansainvälistä verovälttelyä. Exit tax koskee pientä joukkoa vauraita suomalaisia, joilla on mahdollisuus kansainväliseen verokikkailuun”, Ohisalo tviittaa.

”Tarvitaan kansallisia uudistuksia ja kansainvälistä yhteistyötä, että verovälttelystä päästään eroon ja verot voidaan kerätä oikeudenmukaisella tavalla”, Ohisalo kommentoi.

Hallitus linjasi budjettiriihessään, että exit-vero otetaan yksilöiden kohdalla käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Exit-vero on herättänyt runsaasti keskustelua tänä syksynä.

Oppositiopuolue kokoomus ilmoitti, ettei hyväksy arvonnousuveroa ja poistaa sen, jos pääsee hallitusvastuuseen ensi vaalikaudella.

LUE MYÖS: