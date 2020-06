Yhdysvalloissa kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johto varoittaa koronavirustartuntojen uudesta piikistä useissa osavaltioissa. Viraston johtajan, tohtori Anthony Faucin mukaan uusi tartuntapiikki on ”häiritsevä” ja kertoo tartuntojen leviämisen kiihtymisestä tietyissä yhteisöissä.

”Pari päivää sitten meillä oli 30 000 uutta tartuntaa [yhdessä päivässä]”, hän sanoo BBC:n mukaan.

”Se on hyvin häiritsevää.”

Asiantuntijoiden mukaan seuraavat viikot ovat ratkaisevia uusien tartuntapiikkien hallinnan kannalta.

CNN:n mukaan 25 osavaltiossa on havaittu tartuntojen määrän nousseen verrattuna edelliseen viikkoon. Nousua tapahtuu siis noin puolessa osavaltioista, eikä se amerikkalaisasiantuntijoiden mukaan selity testaamisen lisäämisellä.

Asiantuntijat kertoivat samalla, ettei presidentti Donald Trump ole antanut viranomaisille käskyä vähentää koronatestausta. Trump ilmoitti viikonloppuna vaalitilaisuudessaan käskeneensä vähentämään testausta tilastojen alentamiseksi, ja epäselväksi on jäänyt, vitsailiko hän.

Yhdysvallat kuuluu koronapandemian tämänhetkisiin keskipisteisiin yhdessä latinalaisen Amerikan, erityisesti Brasilian, sekä Intian kanssa. Maassa on todettu yli 2,3 miljoonaa tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut USA:ssa noin 120 000 ihmistä. Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu noin yhdeksän miljoonaa.

