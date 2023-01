Hallituspuolue keskustan sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä esitti valiokunnassa uuden translain hylkäämistä. Näin ollen hallituksen esitys vaati taakseen oppositiosta kokoomuksen tuen, sillä perussuomalaiset on ollut lakia vastaan.

”Esitetyssä muodossaan laki mahdollistaa epätarkoituksenmukaisesti väärinkäytöksiä. Katsomme, että laki olisi tullut laatia noudattaen tiukasti hallitusohjelman kirjauksia. Näillä perusteilla jätimme valiokunnan mietintöön vastalauseen, jossa esitämme lakiesityksen hylkäämistä”, toteavat keskustan sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmään kuuluvat Markus Lohi, Hanna-leena Mattila, Pekka Aittakumpu ja Mikko Kinnunen, joka on valiokunnan varajäsen.

Kokoomus sai hallituksen esitykseen läpi pykälämuutoksen, jonka mukaan sukupuolta ei voi korjata monta kertaa vuodessa, vaan aikaisintaan vuoden kuluttua. Uuden translain merkittävin muutos on se, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia, joissa nykyisen translain katsotaan rikkovan Suomea oikeudellisesti sitovia ihmisoikeusvelvoitteita.

Jatkossa hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta. Myöskään Euroopan neuvoston jäsenvaltioista Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Maltalla, Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ei ole lääketieteellistä diagnoosia.

Keskustan toiminta yllätti?

Keskustan irtiotot ovat aiemmin ajaneet hallituksen kriisin partaalle. Näissä yhteyksissä pääministeri Sanna Marin (sd) on todennut, että keskustalla on täysistunnon mahdollisissa äänestyksissä translaista omantunnonvapaus. Näyttää kuitenkin siltä, että keskustan toiminta jo valiokuntavaiheessa on tullut hallituspuolueille ainakin jossain määrin yllätyksenä.

Aikaisemmin kun keskusta vei läpi opposition tuella luonnonsuojelulakiesitykseen muutoksia ympäristövaliokunnassa, Marin totesi julkisuuteen, että hallitus kaatuu, jos keskustalta nähdään vielä vastaavaa toimintaa. Translain tapaus eroaa luonnonsuojelulain tapauksesta kuitenkin muun muassa siinä, että etenevä lakiesitys on kompromissi, johon hallituspuolueiden edustajat valiokunnassa yhtyivät.

Keskustalaisten mielestä hallituksen translakiesitys poikkeaa hallitusohjelmasta.

Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomeen tulee säätää itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta.

”Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika”, hallitusohjelmassa todetaan.

Näin keskustalaiset perustelevat

Keskustalaiset näkevät kuitenkin, että ”hallitusohjelmasta poiketen hallituksen lakiesitykseen ei sisälly edellytystä kokemuksen pysyvyydestä”.

”Sukupuolen voisi muuttaa pelkästään omasta ilmoituksesta hyvin lyhyellä harkinta-ajalla, vaikka usean kerran, ilman erityistä perustetta. Myöskään minkäänlaista perusteltua selvitystä ei edellytetä hallitusohjelman kirjauksesta poiketen. Perusteltu selvitys tarkoittaisi käytännössä lääkärin antamaa lausuntoa”, keskustan kansanedustajat toteavat nyt tiedotteessaan.

”Katsomme, että ihmisiin, jotka kokevat epävarmuutta oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa tai kokevat kuuluvansa toiseen sukupuoleen, tulee suhtautua arvokkuudella ja kunnioituksella. Lainsäädännössä tulee kuitenkin huomioida se luonnontieteellinen tosiasia, että sukupuoli määräytyy lähtökohtaisesti biologisesti geenien perusteella eikä ole pelkästään henkilön mielipidekysymys.”

Myös oppositiopuolue perussuomalaiset kertoo jättäneensä mietintöön vastalauseen, jossa hylkäämisen lisäksi vaadittiin lausumissa naisena syntyneiden naisurheilijoiden oikeuksien toteutumisen varmistamista, esityksen sukupuolivaikutusten arviointia suhteessa naisena syntyneisiin henkilöihin sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että naisena syntyneiden turvallisuutta tai asemaa muutoin ei heikennetä.

”Esitimme myös, että jos palaa aikaisempaan sukupuoleen, uuden henkilötunnuksen sijasta saisi alkuperäisen henkilötunnuksen takaisin, mutta se ei hallitukselle kelvannut, muka tietojärjestelmäsyistä. Mahdollisuus saada uusi henkilötunnus toisensa jälkeen sukupuolta vahvistamalla kuitenkin avaa ennennäkemättömät mahdollisuudet petostehtailuun. Miksi hallitus ei ole lainkaan kiinnostunut näistä ja muista väärinkäytösmahdollisuuksista, joita hyvin todennäköisesti tullaan hyödyntämään täysimääräisesti?” ihmettelevät valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen tiedotteessa.

Päivi Räsänen järkyttyi

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoo niin ikään olevansa ”syvästi pettynyt siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö päätyi hyväksymään lain, jonka mukaan kuka tahansa voi muuttaa sukupuolensa ilman mitään lääketieteellistä perustelua”.

”Tämä laki muuttaa sukupuolen käsitteen biologiselta perustalta ihmisen omaan tunnekokemukseen pohjaavaksi. Kristillisdemokraateilla ei ole sosiaali- ja terveysvaliokunnassa edustajaa, mutta tulemme täysistunnon käsittelyssä esittämään lain hylkyä. Pidän järkyttävänä, että valiokunnan enemmistö ponnessaan haluaisi laajentaa sukupuolen vaihtamisen koskemaan myös alaikäisiä lapsia ja nuoria. Kokoomuksen vaatima pieni korjaus ei poista perusongelmaa.”

”Toteutuessaan esitys lisää entisestään sukupuolihämmennystä nuorten keskuudessa, jos nuoruusiän ahdistuksen selitykseksi yhä useammin tarjottaisiin ajatusta väärään sukupuoleen syntymisestä.”

Valiokunnan vihreä jäsen Sofia Virta kertoi aiemmin tänään, että valiokunnassa läpi menneen lausuman mukaan eduskunta tulee edellyttämään, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta uusi translaki siirtyy eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Asiasta päätetään mietinnön pohjalta.