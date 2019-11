Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd) on huolissaan taakasta, joka Suomen romaniyhteisölle aiheutuu taiteilija Veijo Baltzarista ja hänen avustajastaan, jotka ovat vangittuina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta.

”Ensimmäinen ajatukseni oli, että aina kun yksilö tekee virheen tai rikoksen ja kuuluu vähemmistöön, joka on muutenkin heikossa asemassa, siitä tulee aina koko yhteisön taakka. Niin ei saisi olla, mutta niin vain käy”, Tarja Filatov sanoo Uudelle Suomelle.

Sekä Baltzar että toinen rikoksesta epäilty ovat olleet sdp:n listoilla ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2015. Baltzaria ovat tukeneet monet puolueen eturivin poliitikot.

Epäilty nainen on ollut Filatovin puolueessa sdp:ssä Baltzaria aktiivisempi. Esimerkiksi MTV kertoo hänen toimineen sdp:n piirihallituksessa ja myös puoluevaltuuston varajäsenenä. Sdp on siivonnut tällä viikolla häneen liittyviä tietoja sivuiltaan.

Filatov on ollut rikoksesta epäillyn kaksikon kanssa tekemisissä vuosien varrella, jonkin verran myös puolueasioissa.

”Teot ovat ilman muuta tuomittavia, jos uutiset pitävät paikkansa. Olen lehtitietojen varassa. Onneksi asia selvitetään ja luotan suomalaiseen oikeuslaitokseen, että sieltä sitten tuomiot tulevat tekojen mukaan”, Filatov sanoo.

Hänen mukaansa Suomen romaniväestö on kärsinyt viime vuosina jo siitä, että Euroopan eteläosista tulleita romaneja on näkynyt suomalaisten kaupunkien kaduilla kerjäämässä. Nyt rikosepäilyt ja Helsingin Sanomien laajaan haastattelumateriaaliin perustunut Veijo Baltzarin kultti -juttu ovat aiheuttaneet lisää huolta.

”Kerjäläisistä suurin osa on oman yhteiskuntansa rakenteellisen syrjinnän uhreja, mutta kun he tulevat tänne, he näyttäytyvät ikään kuin toisella tavalla ihmisten silmissä. Kun on ollut kerjäläiskeskustelua, ja liikkuvien keskustelua ja tuli tämä uutinen päälle, se tuntuu kohtuuttomalta romaniyhteisöjä kohtaan”, Filatov toteaa.

