Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi Suomelle ”valtavan vakuuttavan tuen”, kertoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Asiantuntijan mukaan kyseessä on voimakkain mahdollinen tuki.

Paras mahdollinen tuki. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi Suomelle ”valtavan vakuuttavan tuen”, kertoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Asiantuntijan mukaan kyseessä on voimakkain mahdollinen tuki.

Paras mahdollinen tuki. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi Suomelle ”valtavan vakuuttavan tuen”, kertoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Asiantuntijan mukaan kyseessä on voimakkain mahdollinen tuki.

Suomi on saanut Yhdysvalloilta vahvimman mahdollisen tuen Nato-hakuprosessin ajaksi, arvioi Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J Penttilä Ylen Aamussa.

Suomessa on keskusteltu niin sanotusta harmaasta ajasta, joka jää Nato-hakemuksen jättämisen ja jäsenyyden hyväksymisen väliin. Puhetta on ollut siitä, kuinka turvassa Suomi on, ennen kuin meidät hyväksytään Naton jäseniksi ja pääsemme Naton varsinaisten turvatakuiden piiriin.

Britannia on luvannut Suomelle takuun turvallisuudesta hakemusprosessin ajaksi. Myös Yhdysvallat lupasi vahvaa tukea, mutta vastaavaa sopimusta kuin Britannian kanssa ei ole valmisteilla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Yhdysvalloissa yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa ja tapasi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin torstaina Washingtonissa.

Joe Biden laittoi arvovaltansa peliin

Penttilän mukaan Suomi voi nyt ajatella olevansa hakemusprosessinsa ajan ”erittäin turvassa”. Hänen mukaansa Suomen kannalta tilanne on nyt niin hyvä kuin se voi olla.

”Tuli täydellinen tuki, joka monin eri sanoin ilmaistiin. Vaikka ei puhuttu siitä, millaisia sotilaallisia tukitoimia tehtäisiin, niin ei tämän voimakkaampaa tukea Yhdysvalloilta tässä tilanteessa voi saada.”

Penttilä pitää Bidenin puheenvuoroa hyvin merkittävänä.

”Hän teki Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä osan omaa poliittista agendaansa. Silloin puhutaan siitä, että tässä on koko poliittinen arvovalta pelissä”, Penttilä arvioi.

Presidentti Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät viime lauantaina puhelinkeskustelun Suomen Nato-hakemuksesta.

”Tämä oli tärkeä tämä puhelu, koska se rakentaa siltaa Nato-jäsenyyden toteutumisen jälkeiseen aikaan”, Penttilä sanoi tänään Ylelle.

Turkki toi mutkia matkaan

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa sisään tämän viikon keskiviikkona. Prosessiin tuli viivästys heti alkuun, sillä varsinaisia jäsenyyskeskusteluita ei ole päästy vielä aloittamaan Turkin vastustuksen takia.

Turkin valtapuolueen AKP:n edustaja Ömer Çelik toteaa nyt lähellä Turkin hallintoa olevan lehden Daily Sabahin mukaan, ettei Turkilla ole ongelmaa siinä, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, vaan siinä, että Suomi ja Ruotsi tukevat terroristijärjestöjä. Kysymys ei hänen mukaansa ole Turkin vakuuttamisesta vaan siitä, että Naton jäseniksi haluavat maat saadaan katkaisemaan tukensa terroristijärjestöille.

Turkin määritelmä terrorismista on paljon laajempi kuin länsimaissa. Suomi ja länsi kuitenkin määrittelevät jo terroristijärjestöksi kurdijärjestö PKK:n, johon Turkki on vaatimuksissaan toistuvasti viitannut. Turkin vaatimukset liittyvät kuitenkin myös Syyriassa toimivaan YPG:hen, joka on PKK:hon kytkeytyvä kurdijohtoinen militia.

LUE SEURAAVAKSI: