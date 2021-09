Valtioneuvosto päätti sunnuntaina tartuntatautilain muutoksesta, jolla luovutaan kahden metrin turvavälin vaatimuksesta. Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan samalla nostetaan lain soveltamiskynnystä poistamalla vanha ilmaantuvuusraja.

Eduskunta saa esityksen käsiteltäväkseen heti ensi viikolla.

”Hallitus on pääasiassa onnistunut Suomen koronatilanteen hoidossa erinomaisesti, mutta kulttuurialan suhteen ollaan epäonnistuttu. Siksi on tärkeää, että tämä korjataan. Meillä on paljon töitä jäljellä tämän jälkeen kulttuurialan tilanteen parantamiseksi ja elpymisen tukemiseksi”, Andersson kommentoi Twitterissä.

Hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen arvostelee esitystä heti tuoreeltaan.

”Nyt tehty hallituksen esitys tekee sääntelystä vain sekavampaa. Ongelmat tartuntatautilain 58 §:n ja 58d §:n suhteessa vain jyrkkenevät. Ikään kuin hallitus ei olisi ymmärtänyt mistä nyt esiintyvät ongelmat johtuvat. Hallituksen olisi pitänyt esittää 58d § kumoamista. Nyt pykälää muutetaan”, hän kommentoi Twitterissä.

Rautiainen on aikaisemmin ihmetellyt aluehallintovirastojen päätöksiä kahden metrin turvaväleistä.

”Esimerkiksi alle vartin musisointi ravintolassa on vielä ravintolatoimintaa, mutta yli vartin kohdalla se muuttuu yleisötilaisuudeksi. Esimerkkejä absurdeista tulkinnoista on lukuisia”, hän totesi kesäkuussa.

Turvaväliasia liittyy tapahtuma-alaan, joka on kokenut, että koronarajoitukset ovat sen kannalta epäoikeudenmukaisia verrattuna esimerkiksi ravintola-alaan.

