Rajoitukset. ”Kuuden hengen rajoitus Musiikkitalon tai suuren elokuvateatterisalin kokoisessa tilassa on kohtuuton”, Veronika Honkasalo sanoo.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Pia Lohikoski älähtävät tiedotteessaan edelleen jatkuvasta kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingosta.

”Eri pykälistä ja eri päätöksentekijöiltä tulevat määräykset johtavat epäloogiseen ja epäreiluun tilanteeseen, kun elokuva- ja muut teatterit kuuluvat edelleen huomattavasti kovempien rajoitusten piiriin kuin vaikkapa ravintolat. Kulttuuritapahtumissa voidaan pitää turvavälit ja maskit koko ajan, kun taas ravintoloissa maski riisutaan syödessä ja juodessa”, Pia Lohikoski sanoo.

”Vaikeissa tilanteissa olevia toimialoja ei pidä asettaa vastakkain, ja ravintoloiden pitkäaikaisen ahdingon jälkeen niitä koskevien rajoitusten helpottaminen on täysin paikallaan, mutta joku roti on toimialojen kohtelussa oltava. Jos ravintolassa istuminen katsotaan koronaturvalliseksi, kyllä sitä on teatteriesityksen tai konsertin katsominenkin”, hän jatkaa.

”Kuuden hengen rajoitus Musiikkitalon tai suuren elokuvateatterisalin kokoisessa tilassa on kohtuuton. Tapahtumajärjestäjät ovat jo syksyllä luoneet toimivia malleja väljien tilaisuuksien järjestämiseen. Ylipäätään rajoitusten pitää perustua tapahtuman ja paikan luonteeseen jonkin mielivaltaisen numeron sijaan, ja niiden perusteiden on oltava selkeät”, sanoo Honkasalo.

Honkasalo ottaa kantaa myös Twitterissä kommentoiden Rauman Lukon kultajuhlia. Muun muassa Iltalehden mukaan raumalaiset kerääntyivät sankoin joukon Rauman keskustaan sekä jäähallille.

”Raumalla ihmiset kerääntyvät joukoittain seuraamaan jääkiekkoa. Samaan aikaan kulttuuri- ja taideala ja koko tapahtuma-ala on edelleen säpissä. Tämä ei yksinkertaisesti voi jatkua enää päivääkään näin! Kulttuuri- ja taidealan on päästävä ahdingostaan”, Honkasalo tviittaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on aiemmin ottanut esiin saman asian.

Hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona käsittelemään ajankohtaista koronavirustilannetta. Hallitus aikoo päättää keskiviikkona ravintolarajoitusten lieventämisestä, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) aiemmin tällä viikolla.

