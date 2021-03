Pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi Ylen A-studiossa tiistai-iltana epäselvyyksiin poikkeusoloista ja valmiuslaista. Oikeusoppineet ovat kritisoineet sitä, että hallitus totesi tasavallan presidentin kanssa poikkeusolot valmiuslakiin nojaten ja siten sai valmiuslain järeät toimet käyttöönsä, vaikka ravintolat sulkeva esitys nojautuu perustuslain 23 pykälään, ei valmiuslakiin.

Pääministeri totesi, että hallitus toimi nyt samalla tavalla kuin viime keväänä, kun edellisen kerran poikkeusolot todettiin ja ravintolat suljettiin.

"Olemme toimineet vuosi sitten vastaavalla tavalla kuin nyt toimimme, eli tuolloinkin valmiuslain määrittelemien poikkeusolojen nojalla olemme vieneet perustuslain 23 pykälän mukaisen esityksen, joka on vastaavansisältöinen kuin tämä esitys eduskunnalle. Katsomme, että on perusteltua toimia näin, koska olemme edelleen samassa pandemiassa, samassa tilanteessa, samoissa poikkeusoloissa samoin perustein kuin myös viime keväänä”, Marin sanoi.

”Myös vuosi sitten, kun teimme päätöksen poikkeusoloihin siirtymisestä, niin tuolloinkaan emme antaneet käyttöönottoasetusta samana päivänä, vaan me annoimme eri päivänä. Ensin totesimme poikkeusolot ja sen jälkeen annoimme eduskunnalle käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetukset niihin toimivaltuuksiin liittyen, mitä katsoimme välttämättömäksi ottaa käyttöön. Yhtä lailla me nyt valmistelemme niitä käyttöönottoasetuksia, joita meidän on annettava eduskunnalle, koska katsomme sen välttämättömäksi. Me tulemme valmiuslaista ottamaan useita pykäliä käyttöön, koska meidän mielestämme se on tarpeen, se on välttämätöntä. Näitä valmistellaan paraikaa.”

Eilen tiistaina oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoi Uudelle Suomelle, että poikkeusolot todettiin sekä valmiuslain että perustuslain nojalla.

Hallitus käsittelee valmiuslaista tarvittavia pykäliä tänään keskiviikkona, Marin kertoi.

Hämmennystä herätti se, että Marin sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa valmiuslain 106 ja 107 pykälien käyttöönotosta ”soveltuvin osin”.

Marin kertoi A-studiossa, että näistä kahdesta pykälästä hallitus antaa käyttöönottoasetuksen. Hän selvensi myös, mitä kaikkia asioita valmiuslaista hallituksen aikomuksena on ottaa käyttöön.

"Esimerkiksi tämä 106 ja 107 pykälä on yksi sellainen, mistä tullaan antamaan käyttöönottoasetus. Siellä on muitakin sellaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä pykäliä, joista tulemme antamaan käyttöönottoasetuksia”, Marin kertoi.

106 pykälä koskee sitä, millä tavalla kansalaisten suuntaan viestitään. 107 puolestaan on hallinnonalojen riitojenratkaisupykälä. Marin korosti, ettei 107 pykälä aja muun lainsäädännön yli. Kun esimerkiksi tartuntatautilaissa on määritelty, että aluehallintoviranomainen päättää tietystä asiasta, niin tätä ei valmiuslain 107 pykälä muuta, hän sanoi.

”Mutta sellaiset epäselvät tilanteet, kuten meillä viime keväänä oli lentokenttätilanne, niin siltä osin meillä varmasti olisi ollut tarvetta tälle pykälälle”, Marin sanoi.

Helsinki-Vantaan koronatoimet oli varsinainen murheenkryyni viime keväänä ja viranomaiset heittelivät palloa toisilleen. Ei ollut selvyyttä, kenen vastuulla asia oli.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on Marinin mukaan ensi sijassa syytä ottaa käyttöön niitä valmiuslain pykäliä, joissa ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.