Helsingin aamu. Haastatteluaamuna Eduskuntataloa ja Helsingin keskustaa valaisee usvan läpi päässyt kaunis auringon pilkahdus. Lapin ja maaseudun puolustajaksi profiloitunut kansanedustaja Mikko Kärnäkin myöntää, että aamu on mukava ”Helsingin aamuksi”.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pohtisi laajamittaista kannabiksen viljelyä Suomen maaseudulla.

LUE LAAJA HAASTATTELU KOKONAAN Kansanedustaja Mikko Kärnä esittää bensaseteleitä maaseudulle ja väläyttää kannabiksen laajamittaista viljelyä Suomessa – ”En näe isoa moraalista ongelmaa”

Hampun kasvattaminen on laillista, mutta raja menee päihdyttävän lajikkeen kasvattamisessa huumausaineeksi. Kauppapuutarhaliitto on vedonnut päättäjiin, jotta lääkekannabista voitaisiin kasvattaa Suomessa kotimaista lääkekäyttöä ja vientiä varten. Kärnä ottaisi pohdintaan myös päihdetarkoituksessa käytetyn lajikkeen viljelyn tähtäimessä vienti niihin maihin, joissa myynti ja käyttö on laillista. Kyse ei Kärnän mukaan olisi päihdepolitiikasta.

”En mä nyt isoa moraalista ongelmaa tässä asiassa näe”, Kärnä pohtii asetelmaa.

Kärnän mukaan Suomessa on hyvät edellytykset kannabiksen viljelylle ja ”se toisi elinvoimaa tuonne maaseudulle”.

Videolla Mikko Kärnä kertoo, ketkä edustajakollegat ovat tehneet häneen vaikutuksen ja mitä pitää tärkeimpänä lakihankkeena.