Lääketeollisuuden lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta pitää Suomen rokotustilannetta varsin hyvänä. Hän arvioi tilannetta Ylen Ykkösaamussa tänään.

Rinta huomauttaa, että esimerkiksi Britannia aloitti rokotukset kuukautta muita aiemmin, joten briteillä on kuukauden etumatka. Britit tekivät oman ratkaisunsa kansallisen hätätilan vuoksi ja ottivat rokotteen käyttöön hiukan ennenaikaisesti, ennen kuin kaikki luvat olivat selvät, Rinta kuvaa.

”Itse asiassa esimerkiksi tämän aamun lehtitietojen pohjalta katsoin, että Suomi on tällä hetkellä EU-maista jaetulla ensimmäisellä sijalla Tanskan kanssa. Meillä on 5,2 prosenttia ensimmäisen rokotuksen saaneita”, Rinta totesi Ylen Ykkösaamussa.

Rinta muistuttaa, että myyntilupia on on saatu poikkeuksellisin nopeasti ja tilanne on siinä mielessä ”aivan epänormaali”. Ensimmäisenä on keskitytty Rinnan mukaan selvittämään, pystyykö rokote estämään vakavaa sairastumista, ja jatkotutkimukset eri ikäisillä potilailla ja eri annoksilla ovat vasta menossa.

Suomessa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sunnuntaina yhteensä 287 998 rokotteen saanutta. Henkilön katsotaan saaneen rokote, jos hänellä on vähintään yksi rokotustapahtuma rokotusrekisterissä. Kaksi rokoteannosta on saanut yli 75 000 suomalaista.