Helsingin poliisilaitoksen mukaan Uudenmaan rajalla on odotettavissa huomattavaa ruuhkaa, kun työmatkaliikenne alkaa maanantaina. Poliisin mukaan on mahdotonta arvioida etukäteen, miten pitkät jonot rajalla on.

”Ihmiset voivat vaikuttaa paljon oman ja muiden työmatkan sujuvuuteen. Jos mahdollista, tee etätöitä. Jos työpaikalle meneminen on välttämätöntä, matkusta ruuhka-aikojen ulkopuolella ja varaa runsaasti aikaa”, ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisilaitokselta sanoo tiedotteessa.

Aikaa on syytä varata tavallista enemmän myös joukkoliikenteessä matkustamiseen. Poliisi tekee tarkistuksia junissa ja busseissa.

”Ota mukaan mahdollinen työnantajan todistus työmatkasta tai muu dokumentti työstäsi. Poliisi ei vaadi todistusta, mutta sellainen sujuvoittaa tarkastusten tekemistä. Voit näyttää lappua ajoneuvon ikkunan läpi tai ikkunan raosta, jos todistus on riittävän selkeä. Poliisi voi kuitenkin käskeä avaamaan ikkunan ja kysyä lisätietoja”, poliisi ohjeistaa tiedotteessaan.

Poliisi tekee osalla valtaväylistä muutoksia liikennejärjestelyihin, jotta raskas liikenne sujuisi jouhevasti.

Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan lauantaina 28.3.2020 kello 00.00. Liikkumisrajoitusta valvotaan tarkistuspisteillä ja liikkuvasti.