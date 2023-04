Vaalitappion kärsinyt keskustapuolue on toimittanut hallitustunnustelija Petteri Orpolle vastauksensa määräajan puitteissa tiistaina, mutta Orpon puolueille esittämiin kysymyksiin se ei vastaa.

”Suomi tarvitsee toimivan hallituksen, jolla on tukenaan vahva kansan vaaleissa osoittama tahto. Suomen Keskusta tavoitteli tälläkin kertaa tosissaan eduskuntavaaleissa kansalaisten tukea keskustalaiselle arvomaailmalle. Korostimme eduskuntavaaleissa tehtäväämme politiikan keskikentän voimana ja koko Suomen puolueena. Keskusta kohtasi huhtikuun 2023 eduskuntavaaleissa historiallisen vaalitappion, tulos on puolueen heikoin itsenäisen Suomen aikana. Kansa osoitti nyt muut puolueet kuin keskustan hallitusvastuuseen”, puolue perustelee linjaansa.

”Keskustan hallitusneuvottelijoiden johtopäätös toisen perättäisen vaalitappion jälkeen on se, että puolueen paikka on oppositiossa. Nyt alkava hallituksen kokoaminen on hallitustunnustelijan vastuu ja vaalivoittajien oikeus ja velvollisuus. Tunnustelijan tehtävä on arvioida, miltä pohjalta ja millaisella ohjelmalla hallitus muodostetaan. Vaalituloksen pohjalta Suomeen saadaan enemmistöhallitus kokoon useammallakin eri tavalla ilman Keskustaa.”

Kuten puolueen johto on aiemminkin linjannut, puolue on matkalla oppositioon.

”Keskusta tekee seuraavat neljä vuotta tinkimättömästi työtä Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin, pärjäämisen ja turvallisuuden kehittämiseksi oppositiosta käsin. Aiomme jatkossakin olla poliittisesti keskellä, omintakeisesti, mutta siltaa rakentaen”, puolue linjaa.

Puolue korostaa, ettei se oppositiossa liity blokkeihin – vasemmistoblokkiin, joka jäisi rannalle oikeistohallituksesta.

”Tulemme toimimaan eduskunnassa itsenäisesti keskustalaisten arvojen ja tavoitteiden puolesta”, keskusta vakuuttaa.