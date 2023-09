Eduskunnan keskiviikkoinen tiedonantokeskustelu sai kimmokkeensa keskeisesti valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) vanhoista rasistisista kirjoituksista, mutta kaksikko vaikeni eduskunnan debatissa.

Wille Rydman ei käyttänyt keskustelussa yhtään puheenvuoroa, Purrakin vain yhden.

Asian nosti keskustelun vielä ollessa käynnissä esille oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

”Minua jää mietityttämään ja ihmetyttämään, miksi tässä keskustelussa koko eduskuntasalin läsnä ollessa ne ministerit, joihin epäluottamusta kohdistettiin, eivät käyttäneet puheenvuoroja”, Saarikko sanoi eduskunnassa saaden tukea salin vasemmalta puolelta.

”Se olisi ollut paikallaan ja olisi ollut omiaan vahvistamaan luottamusta siihen, että mitä on kirjoitettu, sitä on tarkoitettu. Minusta lähtökohtana tässä salissa toimimisessa ja ihmisten asioiden hoitamisessa pitää olla pyrkimys siihen, että ensimmäinen ajatus on luottaa, ei epäillä luottamusta. Ja kun olette kirjoittaneet, että irtisanoudutte rasismin vastaisesta toiminnasta ja koko kesä on käyty keskustelua teidän kirjoitustenne ympäriltä, niin kysyn, uskokaa tai älkää, vilpittömästi: miksi te ette täällä tänään voineet käyttää puheenvuoroja? Se ei vieläkään ole myöhäistä”, Saarikko jatkoi.

Tähän Saarikon puheenvuoroon Purra reagoi ottamalla vastauspuheenvuoron, joka jäi hänen ainoakseen.

”Arvoisa puhemies! Jo huomattavasti ennen tätä eduskuntakeskustelua opposition riveistä on kerrottu, että ministereille Purra ja Rydman tullaan esittämään epäluottamusta. Vastaavasti oppositiosta on kerrottu paljon ennen tämän tiedonannon julkaisua, että täällä ei ole luottamusta hallitukseen. Samaan aikaan me — sekä minä että hallitus laajemmin — olemme korostaneet näitä asioita, koko kesän. Jo heinäkuussa me olemme lähettäneet tiedotteen, me olemme tehneet julkilausuman, me olemme pitäneet tiedotustilaisuuden, jossa me olemme korostaneet näitä asioita. Olen esittänyt siinä anteeksipyyntöni, ja me olemme kaikki irtisanoutuneet rasismista jo tässä meidän tiedotteessamme ja tässä tiedotustilaisuudessa”, Purra sanoi.

”Sen sijaan se keskustelu, minkä tiesin tänään täällä salissa käytävän esimerkiksi koskien hallitusohjelmaa, siinä väitettyjä rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tai oikeistolaisia vääriä ajatuksia, ei tullut minulle yllätyksenä, ja koin, että minun ei tarvitse tähän keskusteluun osallistua.”

Elinkeinoministeri Wille Rydman vaikeni keskustelussa täysin. Kuva: KIMMO HAAPALA

Purran mukaan hänen sitoutumisensa ”tähän koko hallituksen yhteiseen tiedonantoon ja meidän eduskuntaryhmän sitoutuminen tähän tiedonantoon on aivan selvää”.

Puolustusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen oli myöhemmin keskustelussa tyytyväinen Purran kommentteihin.

”Nythän Purra jo ilmoitti, että täysimääräisesti ovat myös perussuomalaiset irtisanoutuneet rasismista ja sitoutuneet tiedonannon jokaiseen sanaan. Eli nyt on hyvin laaja yhteinen näkemys tästä tässä salissa”, Häkkänen katsoi.

Oppositio esitti keskustelun aikana epäluottamusta hallitukselle sekä valtiovarainministeri Purralle ja elinkeinoministeri Rydmanille ja näihin esityksiin yhdyttiin. Luottamusäänestykset käydään eduskunnassa perjantaina.