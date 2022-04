Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, mikä ulkoministeriön mukaan tarkoittaa sitä, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittua ja ettei saaria saa linnoittaa. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi se on mahdollisissa konflikteissa pidettävä sodan uhan ulkopuolella.

Demilitariointi. Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, mikä ulkoministeriön mukaan tarkoittaa sitä, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittua ja ettei saaria saa linnoittaa. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi se on mahdollisissa konflikteissa pidettävä sodan uhan ulkopuolella.

Ahvenanmaan turvallisuuspoliittisesta asemasta ja demilitarisoinnin uudelleenarvioinnista täytyy käynnistää keskustelu Suomessa ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, esittää Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Hän kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogissaan, jossa hän nostaa esiin Ahvenanmaan sotilasstrategisen roolin Itämeren hallinnassa sekä sen, että sopimuksessa Ahvenanmaan demilitarisoinnista Suomen sopimuskumppani on Neuvostoliitto.

”100 vuotta sitten maailma oli erilainen. Olosuhteet olivat erilaiset, samoin perusteet monille silloin solmituille sopimuksille. Vuonna 1922 muun muassa Neuvostoliitto perustettiin ja sopimus Ahvenanmaan demilitarisoinnista allekirjoitettiin”, Limnéll kirjoittaa.

Pitkä historia Ahvenanmaa on alun perin demilitarisoitu jo Krimin sodan jälkeen vuonna 1856 käydyissä Pariisin rauhanneuvotteluissa. YK:n edeltäjä Kansainliitto myönsi Suomelle suvereniteetin Ahvenanmaahan nähden vuonna 1921. Kun Kansainliitto ratkaisi suvereniteettikysymyksen vuonna 1921, vuoden 1856 demilitarisointi vahvistettiin. Samalla velvoitettiin tekemään erillinen monenvälinen sopimus Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista. Niin sanottu Ahvenanmaasopimus tehtiin 20 päivänä lokakuuta 1921. Demilitarisointi vahvistettiin vallitsevan tilanteen mukaan 1947 Pariisin rauhansopimuksella.

”Toinen allekirjoitettu sopimus on vuodelta 1940, ja allekirjoittajina ovat Suomi ja Neuvostoliitto. Suomen ja Neuvostoliiton välisistä sopimuksista muun muassa YYA-sopimus on todettu pätemättömäksi Neuvostoliiton hajottua. On vaikea nähdä, miksi samaa kansainvälisesti tunnustettua logiikkaa ei voisi soveltaa myös sopimukseen Ahvenanmaasta.”

Nykyisessä maailmantilanteessa on Limnéllin mukaan syytä pohtia, onko sopimus Ahvenanmaasta mitätön YYA-sopimuksen tavoin.

”Kaikkien julkisten tietojen perusteella Suomi ja Ruotsi hakevat nyt Natoon, jolloin Itämerestä on tulossa Naton ’sisämeri’. Tällöin Gotlanti ja Ahvenanmaa – jotka ovat jo pitkään olleet strategisesti merkittäviä alueita – saavat vielä aiempaakin suuremman sotilasstrategisen merkityksen. Huomionarvoista on, että näistä kahdesta ainoastaan Ahvenanmaasta on olemassa demilitarisoinita koskeva sopimus.”

Ensimmäisessä virallisessa sopimuksessa demilitarisoinnista vuodelta 1922 YK:ta edeltäneen Kansainliiton neuvoston päätöksen allekirjoittajina olivat Limnéllin mukaan Saksa, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Britannia, Italia, Latvia, Puola ja Ruotsi sekä Intia. Allekirjoittajista kaikki paitsi Intia kuuluvat Euroopan unioniin, ”ja vuoden sisällä todennäköisesti myös Natoon”, hän huomauttaa.

”Sopimuspohjaista järjestelmää ei tule romuttaa. Samalla täytyy kuitenkin olla realisti ja todeta, että jotkin vanhat sopimukset vaativat uudelleenarviointia. Ahvenanmaa voisi olla yksi tällainen kysymys, josta kansainvälinen yhteisö voisi hyvinkin olla samaa mieltä”, Limnéll kirjoittaa.

”Jos Ahvenanmaan demilitarisointia koskeva sopimus todettaisiin pätemättömäksi, Suomella ja koko läntisellä yhteisöllä olisi aivan erilaiset mahdollisuudet huolehtia turvallisuudestaan.”

Hän uskoo, että Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen status nousee keskustelunaiheeksi, halusimme tai emme.

”On syytä pohtia jo valmiiksi, mitä mieltä me Suomessa sekä kumppanimme ulkomailla ovat asiasta.”

Hybridivaikuttaminen. "On selvää, että venäläisen hybridivaikuttamisen määrä kasvaa Suomen (ja Ruotsin) hakiessa Naton jäsenyyttä. Hybridivaikuttaminen on viime vuosina konkretisoitunut Ukrainassa. Samaa emme halua lähialueillemme”, Jarno Limnéll kirjoittaa. Kuva: Antti Mannermaa

Ahvenanmaan asema on Suomessa herättänyt vuosien varrella toistuvaa keskustelua, mutta konkreettisiin toimiin muun muassa tutkijoiden avaukset eivät ole johtaneet. Äskettäin keskustelua on herättänyt muun muassa oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, joka tviittasi, että ”Ahvenanmaan turvallisuustilanne tulisi välittömästi arvioida länsimaiden toimesta uudestaan”.

Hänelle vastasi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly-Salonius Pasternak, joka ilmoitti olevansa samaa mieltä.

”Venäjä hermostuu kuitenkin jos Suomi päättää hakea NATO-jäsenyyttä, niin hoidetaan tämä tyhmä historiallinen turpo-jäänne samalla. Ei se Ahvenanmaan autonomiaa muuta, mutta Suomi pystyisi puolustamaan aluettaan kokonaisvaltaisesti”, tutkija kirjoitti.

