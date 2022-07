Kansanedustaja Hilkka Kempin työtapa on sosiaalinen, joten hän kokee koronan häirinneen eduskuntatyöskentelyä merkittävästi. Osa häiriöstä on ollut käytännöllistä, kun rajoitusten vuoksi ei ole kyetty tapaamaan normaalisti. Kuitenkin myös kuplat ovat vahvistuneet ja ”kansanedustajat menneet kauemmas toisistaan, ideologioihin”.

Kun sivistyspoliitikko Hilkka Kempiltä (kesk) kysyy, miten suomalaisella koululla menee, hän nostaa esiin osaamisvajeen eli työvoimapulan, joka riivaa etenkin tiettyjä aloja.

”Ne luvut, joita eri toimijat esittävät… Esimerkiksi teknologia-alalla osaajia puuttuu 130 000 vuoteen 2030 mennessä, ja 75 prosenttia yrityksistä sanoi Kauppakamarin tutkimuksessa, että heillä on vaikeuksia rekrytoida jo nyt. Sehän käytännössä tarkoittaa, kun puhutaan kasvusta, taloudesta ja Suomen pärjäämisestä, että jos emme ratkaise tätä asiaa, meidän on turha puhua mistään muusta. Meidän on turha rakentaa taloutta, jos meillä ei ole osaajia”, eduskunnan talousvaliokunnan varajäsen sanoo.

200 kansanedustajaa: Hilkka Kemppi Ensimmäisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Keskustan eduskuntaryhmä. Perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsen, ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan varajäsen. Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Koulutukseltaan taiteen maisteri ja restonomi (AMK), työskennellyt muun muassa kuvaamataidon opettajana. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki tämän vaalikauden kansanedustajat. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä .

Kemppi uskoo, että työperäistä maahanmuuttoa olennaisempi ratkaisu tilanteeseen on koulutuspolitiikka: elämän mittaisen oppimisen, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen ja myös korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen.

”Todella odotan, että tulevana vuosikymmenenä koulutuspolitiikka tulee nousemaan painavampaan rooliin, koska nämä isot kysymykset pyörivät sillä puolella.”

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 6.2.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Katso Hilkka Kempin videohaastattelu.