Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni korostaa kaiken työn olevan arvokasta ja tärkeää.

Kulmuni julkaisi sunnuntaina Facebookissa kuvan ajalta, jolloin hän itse työskenteli Joulupukin Pääpostissa. Samalla hän viittasi Viron sisäministerin Mart Helmen taannoiseen kommenttiin pääministeri Sanna Marinin (sd) työhistoriasta.

”Viime viikolla Viron sisäministeri aiheutti kohun viittaamalla pääministeri Sanna Marinin työhistoriaan kaupan kassana. Se on tärkeää työtä, kuten kaikki! Jokaisella meistä on ensimmäisiä kesätyöpaikkoja ja tehtäviä, joita on hoitanut opiskeluiden ohessa. Minun alkuaikojen työhistoriaa löytyy niin 4H:sta, Hesburgerista kuin Joulupukin Pääpostista, Napapiiriltä. Jokaisesta työtehtävästä nautin ja niissä viihdyin”, Kulmuni kirjoittaa.

”Postitonttuna näki, millainen mahdollisuus matkailu on Lapille ja koko Suomelle. Työ oli kansainvälistä ja työpaikka ihana Kaikki työ on arvokasta. Vain työtä tekemällä Suomi nousee”, hän jatkaa.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Mart Helme puhui radiohaastattelussa viime sunnuntaina.

”Myyjätytöstä on tullut pääministeri ja samalla joistakin muista katuaktivisteista ja lukutaidottomista ihmistä on tullut hallituksen jäseniä”, konservatiivista Ekre-puoluetta edustava Helme sanoi puhuen myös yleisemmin maata tuhoavista ”punaisista”.

Kommentti aiheutti siinä määrin kuohuntaa Virossa, että Viron presidentti Kersti Kaljulaid pyysi Marinilta anteeksi sisäministerin sanomisia. Lisäksi Viron opposition Reformipuolue vaatii pääministeri Jüri Ratasia antamaan lähtöpassit Helmelle. Jos pääministeri Ratas ei ryhdy toimiin Helmen erottamiseksi, aikoo Reformipuolue käynnistää epäluottamuslausemenettelyn Helmeä kohtaan.

