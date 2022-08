Institute for the Study of War arvioi eilen tiistaina julkaistussa raportissaan, että Ukrainan joukot ovat pyrkineet tuhoamaan Venäjän maayhteyksiä jo ennen vastahyökkäysoperaation julkistamista.

ISW:n mukaan se osoittaa, että Ukrainan joukot ovat sitoutuneet pitkäaikaisiin ponnisteluihin, jotka koostuvat sekä pommi-iskuista että maahyökkäyksistä.

Venäjä käyttää Dnepr-joella tuhottujen siltojen sijasta eräänlaisia ponttonilauttoja, joiden avulla joen ylittäminen ja tavaroiden kuljettaminen helpottuvat. Ukraina on maanantaina vastahyökkäyksensä alettua kohdistanut niihin iskuja.

Ukrainan iskut häiritsevät venäläisten kykyä toimittaa miehistöä ja kalustoa, mikä tukee Ukrainan maavoimien tavoitteita, ISW raportoi.

Britannian puolustusministeriön Twitterissä julkaistussa raportissa kerrotaan, että Ukrainan panssaroidut joukot ovat maanantaista lähtien jatkaneet hyökkäyksiä Venäjän eteläistä joukkojen ryhmittymää vastaan.

Brittitiedustelun mukaan ukrainalaisjoukot ovat paikoin työntäneet rintamalinjaa jonkin verran taaksepäin ja käyttäneet hyväkseen venäläisten suhteellisen heikosti kestävää puolustusta.

Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan helmikuun lopulla. Ukrainan tavoitteena on saada takaisin Venäjän valtaamat alueet.

