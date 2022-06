Ruotsalaismatkailijoilla ei ole ollut helppoa. Uusien passien saamisessa on ollut suuria vaikeuksia ja viivästyksiä, Arlandan kentällä Tukholmassa kärsitään henkilökuntapulan aiheuttamista pitkistä jonoista ja SAS-lentoyhtiöllä menee taloudellisesti huonosti. Nyt Dagens Nyheter -lehden mukaan uhkana on, että matkusteluhaluinen ruotsalainen ei enää pääsekään unelmalomalle, sillä tänä kesänä matkojen kysyntä on erittäin korkeaa, mutta tarjonta on tavanomaista heikompaa.

Pandemian aikana monelle on kertynyt säästöjä, joilla halutaan nyt lähteä pitemmälle lomalle. Matkoja on varattu aktiivisemmin kuin normaalisti. Lehden haastattelemien matkatoimiston edustajien mukaan tarjonta on tällä hetkellä yhä noin kolmanneksen tai neljänneksen pienempää kuin mitä se oli ennen pandemiaa. Osassa kohteista hotellikapasiteetti asettaa rajat, vaikka matkailijoita riittäisi enemmänkin. Ruotsalaisten suosikkikohteita ensi kesälle ovat Välimeren alueen maat.

Kova kysyntä näkyy myös hinnoissa, mutta vielä ei tarvitse maksaa reissusta mansikoita. Yleisellä tasolla voi sanoa, että tänä kesänä matkojen hinnat nousevat muutamalla sadalla kruunulla eli muutamalla kymmenellä eurolla henkeä kohden.

Syksyn tilanteesta DN:n haastattelemat matkatoimistot eivät uskaltaneet vielä sanoa paljoakaan. Lentopolttoaineen hintakehitys vaikuttaa lippujen hintoihin ja inflaation nakertaessa ostovoimaa voi olla, että kuluttajat kietovat kukkaronnyörejä tiukemmin kiinni.

