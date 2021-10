Kylmyyden uusi maailmanennätys on nyt 38 pikokelviniä (pK), mikä tarkoittaa auki kirjoittaen 0,000000 000038 asteen lämpötilaa absoluuttisen nollapisteen yläpuolella.

Näin valtavan lähelle absoluuttista nollaa ylsi Ernst Raselin pääasiassa saksalainen fyysikkoryhmä. Siihen, mitä tällainen lämpötila tarkoittaisi käytännön kokemuksena, ja mitä otsikon vertailu 100 asteen pakkaseen teknisesti ottaen tarkoittaa, palaamme jutun loppupuolella.

Ennätys saavutettiin niin sanotussa Bosen-Einsteinin kondensaatissa, joka on hyvin eksoottinen, äärimmäisessä kylmyydessä esiintyvä kaasumaisen aineen olomuoto. Bosen-Einsteinin kondensaatissa suuri joukko atomeja ikään kuin sulautuu kvanttimekaanisesti yhteen.

Aiheesta uutisoivan APS Physicsin mukaan Raselin ryhmä saavutti kylmyyden kekseliäällä ja kummallisen kuuloisella, mutta fyysikoiden sinänsä aiemmin tuntemalla tavalla. Tutkijat taivuttivat atomien muodostamia aineaaltoja magneettisen linssin avulla siten, että aaltoa vastaavien atomien liike-energia toistensa suhteen laskee.

Koska lämpötila on määritelmän mukaan identtisesti sama asia kuin hiukkasten liike-energia toistensa suhteen, tämä laskee lämpötilaa.

Sana aineaalto puolestaan viittaa siihen, että kaikki materia esiintyy kvanttimekaniikan mukaan perimmältään yhtä aikaa sekä hiukkas- että aaltomuodossa. Aineaaltojen taivuttamiseen perustuu esimerkiksi elektronimikroskopia.

Atomit, elektroneja huomattavasti raskaampina hiukkasina, kuitenkin ilmentävät hiukkasluonnettaan yleensä vahvemmin ja aaltoluonnettaan heikommin. Makroskooppisilla esineillä aaltoluonnetta ei enää koskaan havaita käytännössä.

APS Physics kertoo, että Rasel ja hänen kollegansa keksivät tehdä magneettisesta linssistään vahvemman kahden akselin suunnassa, mutta heikomman kolmannen suuntaan. Tämä venytti Bosen-Einsteinin kondensaattia pitkulaisempaan muotoon ja laski sen lämpötilaa entisestään.

Erikoista kyllä, Raselin ryhmän pääasiallisena tarkoituksena ei ollut tutkia lämpötilaa vaan painovoiman vaikutuksia atomimittakaavassa. Koska painovoima atomien kesken on hirvittävän heikko, tutkimukset vaativat hirvittävää kylmyyttä. Niinpä maailmanennätys syntyi ikään kuin sivutuotteena muista tutkimuksista.

Ennätyskylmä Bosen-Einsteinin kondensaatti muodostui noin 100 000 rubidium-87-isotoopin atomista.

Suomessa uuden saavutuksen äkkäsi ensimmäisenä Tekniikan Maailma. Sen uutisessa huomautettiin oivallisesti, että tavanomaisten kiinteiden aineiden maailmanennätys on edelleen vuonna 1999 Otaniemen kylmälaboratoriossa Suomessa saavutettu 100 pK.

Rasel työskentelee Hannoverin yliopistossa Saksassa. Hänen ryhmänsä tieteellinen raportti on julkaistu Physical Review Letters -lehdessä, ja se on vapaasti saatavilla ranskalaisen HAL Archives Ouvertes -palvelun kautta.

Raportin ensimmäiseksi kirjoittajaksi mainitaan Christian Deppner. Maininta ensimmäisenä tarkoittaa yleensä suurinta käytännön vastuuta tutkimustyöstä.

Mitä tarkoittaa ”kertaa kylmempi kuin”?

Miten kylmää Raselin ryhmän 38 pK sitten olisi ihmisen näkökulmasta? Miten kylmältä se tuntuisi?

Äärimmäisen kylmältä toki, mutta ihmisen kannalta 38 pikokelvinin lämpötila eroaisi vain marginaalisesti esimerkiksi nestemäisen heliumin 4,15 kelvinistä. Lämpötilan kokemuksessa oleellista on nimittäin lämpötilaero vertailutasoon. Ero huoneenlämpötilasta 4 kelviniin on käytännössä jotakuinkin sama kuin absoluuttiseen nollaan.

Kun fyysikot tarkkailevat lämpötilaa itsessään, Raselin tapaan, fokuksena ei kuitenkaan ole lämpötilan ero – vaan lämpötila absoluuttisena lukuna.

Tällöin ainoa oikea tai edes mahdollinen vertailupiste on absoluuttinen nolla. Kuten yllä sanottiin, lämpötila näet mittaa atomien liike-energiaa toistensa suhteen (*). Sen asteikko alkaa nollasta aivan yhtä lailla kuin massan, pituuden tai sähkövirran – eivätkä nämä asteikot edes voisi alkaa mistään muualta kuin nollasta.

Tässä mielessä otsikon vertaus ”4 600000 000000 kertaa kylmempi lämpötila kuin 100 °C pakkanen” on täsmälleen tosi, sillä –100 °C on 173,15 kelviniä. Se on mainitut 4600 miljardia kertaa suurempi luku kuin 38 pikokelviniä.

Fysiikan ilmiöistä osa aiheutuu lämpötilaeroista ja osa absoluuttisesta lämpötilasta. Esimerkiksi lämmön johtuminen selittyy lämpötilan paikallisilla eroilla, mutta atomien liike-energia ja ihannekaasun paine ovat verrannolliset absoluuttiseen lämpötilaan.

Materiaalien entropia eli niiden sisältämien atomien epäjärjestys on puolestaan likimain, mutta ei täydellisesti verrannollinen absoluuttiseen lämpötilaan.

(*) Oleellista on nimenomaan sanat ”toistensa suhteen”. Jos kasa atomeja on toistensa suhteen paikallaan, niiden keskinäinen liike-energia ja siten lämpötila on nolla, vaikka ne kiitäisivätkin avaruudessa kosmista vauhtia esimerkiksi lähimmän tähden suhteen.