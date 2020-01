Lapin keskussairaalassa hoidettava kiinalainen koronaviruspotilas alkoi oirehtia viime viikon sunnuntaina 26. tammikuuta, kertoi Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana. Hän on siis oirehtinut noin kolmen vuorokauden ajan, ja hoitoon hän hakeutui tiistaina.

Potilas on oirehtimis- ja altistusaikana liikkunut Saariselän alueella, Broas kertoo. Tänä aikana hänen arvellaan mahdollisesti altistaneen noin 15 ihmistä virustartunnalle. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että mahdollisesti altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut vähintään 15 minuuttia samassa tilassa tartunnan saaneen kanssa aikana, jona tämä on voinut tartuntaa levittää.

Wuhan-koronavirusta ei toistaiseksi pidetä erityisen tarttuvana tai nopeasti leviävänä. THL:n arvion mukaan potilas voi tartuttaa virusta aikaisintaan oireiden alkua edeltävänä vuorokautena.

”Aikaikkuna, jolloin altistumista on voinut tapahtua, on varsin lyhyt, ja tähän perustuu arvio, että altistuneiden määrä on pieni ja että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokenttä ei kuulu tähän alueeseen”, kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen infotilaisuudessa.

Helsingin Sanomien mukaan tartunnan saaja, 32-vuotias kiinalainen nainen, on saapunut Suomeen lentäen 23. tammikuuta eli viime viikon torstaina. Näin ollen hän ei olisi voinut levittää tartuntaa vielä lentoasemalla.

Potilas hoidetaan eristyksessä. Eristyksen purkamista harkitaan vasta kun tuplavarmistettu testaus näyttää virukselle negatiivista, Puumalainen kertoo.

THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen totesi infotilaisuudessa, että yksittäinen tartuntatapaus ei muuta arviota siitä, miten huolestuneita suomalaisten tulisi tilanteesta olla. Virustapauksia on osattu odottaa, eikä THL pidä taudin leviämisen riskiä suurena.

”Suomalaiset voivat suojautua yksinkertaisesti sillä, että huolehtivat käsihygieniasta ja siitä että tämmöinen hengityshygienia on kohdallaan”, Salminen sanoi tilaisuudessa.

Kiinan ulkopuolella on havaittu yli 50 koronavirustapausta, ja näistä on seurannut jatkotartuntoja ”äärimmäisen vähän”, THL:n asiantuntijat rauhoittelivat tilaisuudessa. Kiinassa tartuntoja on noin 6000 ja kuolleita 132, kertoivat keskiviikon tilastot.

