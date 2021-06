Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell vaatii Pietarista palaavien jalkapallofanien eristämistä. Hän varoittaa samalla ”Suomen kehityksestä”.

”Jos on ollut Pietarissa, on ollut ympäristössä, jossa on riski altistumiselle. On erittäin tärkeää, että karanteenisääntöjä noudatetaan. Suomen kehitys on hyvä osoitus tästä. Me emme halua viruksen leviävän työpaikoille”, hän kommentoi Dagens Nyheterin haastattelussa.

Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten suosittelee koronatestiä mahdollisimman pian paluun jälkeen, mieluiten heti samana päivänä. Sen jälkeen suositellaan noin viikon karanteenia. Uusi koronatesti on tehtävä viidentenä päivänä paluun jälkeen. Suositus ei koske niitä, jotka ovat saaneet molemmat koronarokoteannokset.

Tegnellin mukaan ohjeiden noudattaminen riittää.

”Toimet, joita meillä tehdään ovat sopivia viruksen leviämisen estämiseksi myös Venäjältä palaavien osalta.”

Suomen koronatilanne on tällä viikolla heikentynyt nopeasti. Uusia tartuntoja on havaittu erityisesti Pietarissa matkailleilla ja valtaosassa on kyse poikkeuksellisen herkästi leviävästä delta-variantista.