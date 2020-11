Kuva: Outi Järvinen

Kuten kevään korona-alhossa, myös koropandemian toisen aallon pahenemisen myötä moni muu uutisaihe on luonnollisesti jäänyt pienemmälle huomiolle.

Yksi niistä on kevään lähestyvät kuntavaalit. Helsingissä tehokkaana vaaliherättelynä on kuitenkin toiminut pormestarikuhina. Pormestariruletti on käynyt jo kiivaana. Ruletin pyöräytti kierroksille kokoomuksen Jan Vapaavuoren ilmoitus, ettei hän hae jatkokautta Helsingin pormestarina.

Ex-pääministeri Alexander Stubb nosti lauantaina Ylen Ykkösaamussa esiin Kirsi Pihan nimen kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Piha sanoi viikonloppuna harkitsevansa asiaa.

Pihan ajoista aktiivipolitiikassa on vierähtänyt aikaa. Viime päivien keskustelussa hänet on kuitenkin nähty vahvana nimenä kokoomuksen pormestariehdokkaaksi, varsinkin ajatellen kokoomuksen ja vihreiden kisaa suurimman puolueen paikasta Helsingissä.

Taistelupariksi voisi näin muodostua Piha ja vihreiden Anni Sinnemäki. Nykyistä apulaispormestari Sinnemäkeä on odotettu kisaan mukaan, mutta hän ei ole vielä kertonut, mikä hänen ratkaisunsa asiassa on.

Yksi kuntavaalien isoja kysymyksiä valtakunnallisesti on, pystyvätkö perussuomalaiset vahvistamaan otettaan kuntapolitiikassa.

Helsingissä tilannetta muuttaa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon pormestariehdokkuus. Vaaleissa seurataan varmasti tarkasti, miten ison äänipotin Halla-aho onnistuu perussuomalaisille kasaamaan Helsingissä.

Valtakunnalliset puoluekannatuskyselyt ovat olleet kokoomukselle mollivireisiä viime aikoina. Takamatka Sdp:hen ja perussuomalaisiin on tuntuva.

Kokoomuksella onkin kova tarve löytää uusi vaihde silmään kuntavaalien lähestyessä. Valtakunnallisesti kokoomus oli viime kuntavaaleissa suurin puolue.

Kuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset ja ehdokasasettelun onnistumisella on ratkaiseva merkitys puolueiden menestykselle kuntavaaleissa valtakunnallisesti.

Samalla kuntavaalit ovat myös valtakunnan politiikan ilmapuntari. Helsinginkin kuntavaalikamppailusta voi peilata myös valtakunnan politiikan näkymiä.

Vaikka kukaan ei tiedä, miten koronapandemia kehittyy, niin koronakriisi tekee kuntavaaleista ja kuntavaalikampanjoista joka tapauksessa poikkeukselliset.