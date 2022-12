The New York Timesin (NYT) haastattelemat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirin jäsenet arvioivat Putinin tehneen päätöksen Ukrainaan hyökkäämisestä lähes täysin kuulematta asiantuntijoita, jotka vastustivat sodan aloittamista.

”Näin Putinin sodasta Ukrainassa tuli katastrofi Venäjälle”, NYT kirjoittaa.

Haastateltujen Putinin lähipiiriläisten mukaan jopa osa Venäjän presidentin lähimmistä neuvonantajista pidettiin salassa sotasuunnitelmasta.

”Putin päätti, että hänen oma ajattelunsa riittää”, yksi haastatelluista sanoo.

The New York Times on analysoinut Venäjän Ukrainassa tekemiä virheitä. Lehti on käyttänyt lähteinään Putinin lähipiirin jäseniä, venäläisiä sotilaita, salaisia taistelusuunnitelmia ja venäläisiä asiakirjoja.

Lehden tietojen mukaan Venäjän armeija teki lukuisia virheitä hyökätessään Ukrainaan.

”Se luotti vanhoihin karttoihin ja huonoon tiedustelutietoon ampuessaan ohjuksiaan, jättäen Ukrainan ilmapuolustuksen puolustamaan maata. Venäläiset sotilaat, joista monet olivat järkyttyneitä siitä, että he olivat lähdössä sotaan, käyttivät matkapuhelimiaan soittaakseen kotiin, jolloin ukrainalaiset pystyivät jäljittämään heidät. Ja Venäjän asevoimat toimivat niin jäykästi, että eivät sopeudu, vaikka kärsivät valtavia tappioita taistelukentällä”, NYT kirjoittaa.

Lehden lähteiden mukaan Venäjä lisäksi valloitti enemmän alueita kuin se pystyi puolustamaan ja jätti tuhansia neliökilometrejä alikoulutettujen ja huonosti varusteltujen sotilaiden käsiin.

Lähteet Putinin lähipiiristä kertovat NYT:lle, että Venäjän presidentti on sodan alkuajoista lähtien yksityisesti myöntänyt, ettei hyökkäys ole sujunut suunnitellusti. Lähipiirinsä jäsenten mukaan Putin haluaa kuitenkin välittää muulle maailmalla ja erityisesti Yhdysvalloille jyrkkää viestiä, jonka mukaan Venäjä ei anna periksi.

