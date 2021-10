Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen ja Hollannin keskuspankin pääjohtaja Klaas Knot varoittaa korkojen noususta, joka hänen mukaansa uhkaa heti, kun keskuspankit alkavat lopettaa koronapandemiaan liittyviä tukiohjelmiaan.

Hollantilaisen WNL:n haastattelussa puhunut Knot uskoo käänteen tapahtuvan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

”Voisi olettaa, ettei korkeiden korkojen aika kuitenkaan palaa, vaan korot voisivat tulevaisuudessa olla 3-4 prosentissa”, hän sanoo uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Paljon riippuu hollantilaisen keskuspankkiirin mukaan siitä, miten pysyväksi nyt käynnissä oleva vauhdikas hintojen nousu eli inflaatio osoittautuu.

”Tämä on erittäin oleellista. Juuri nyt näyttää siltä, että kyse on enimmäkseen väliaikaisesta ilmiöstä, joka liittyy yhteiskuntien avautumiseen koronan jälkeen. Jos ilmiö osoittautuu pysyvämmäksi, sillä on vaikutuksia muun muassa korkeampien palkkojen ja kustannusnousun kautta.”

Kuluttajahinnat nousivat euroalueella syyskuussa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta. Saksassa hinnat kohosivat edellisvuodesta 4,1 prosenttia, eniten sitten vuoden 1993.

LUE LISÄÄ: