Saksan valtio on ottamassa miljardeilla osaa Uniperin pelastuspakettiin. 30 prosentin omistusosuus yhtiöstä voisi siirtyä Saksan valtiolle, uutisoivat Bloomberg ja saksalainen Handelsblatt sisäpiirilähteisiin viitaten.

Lehtien mukaan kyseeseen voisi tulla yhtiön osakkeiden ostaminen osana pääomitusta sekä lisäosakkeiden kaltaiset johdannaisarvopaperit.

Nimettömät lähteet arvioivat, että Saksan valtion osuus yhtiön pelastamisessa voisi nousta 5-10 miljardiin euroon. Tarkasta summasta neuvotellaan vielä, mutta sopimus voisi olla valmis seuraavien päivien aikana, lehdet kertovat.

Yhtiö neuvottelee myös uudesta luototuksesta valtio-omisteisen KfW -pankin kanssa. Bloombergin mukaan pelastuspaketista keskustellaan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa perjantaina.

Suomi: Ei uutta pääomitusta

Uniperin pääomistaja Fortumin täytyy hyväksyä pelastuspaketti. Fortumin pääomistaja on Suomen valtio.

Suomen lähtökohtana on ollut se, että Fortum Uniperin pääomistajana ei enää tee uutta pääomitusta yhtiöön, omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi tiistaina. Tuppurainen esitteli asiaa eduskunnan talousvaliokunnalle. Yksityiskohdista oltiin tiistaina vielä vaitonaisia sisäpiiritietoihin vedoten.

”Viesti kansalaisille on se, että me omistajaohjauksessa toimimme vastuullisella tavalla. Kansanedustajat ovat saaneet kysymyksiinsä vastauksia. Edelleen isossa kuvassa kysymys on siitä, että me huolehdimme näiden kummankin maan huoltovarmuudelle tärkeän yhtiön toimintaedellytyksistä. Fortum on Suomelle sähköntuotannon suhteen strategisen intressin yhtiö, meillä on poikkeuksellisen iso arvo kiinni tässä yhtiössä. Haluamme turvata sen, että yhtiön kannattava liiketoiminta jatkuu ja että meidän omistaja-arvo säilyy ja että tässä järjestelyssä ei aiheudu suomalaisille veronmaksajille mitään ylimääräisiä, aiheettomia kustannuksia”, Tuppurainen sanoi medialle tiistaina.

Saksalainen Uniper on pahoissa vaikeuksissa kaasun hintojen vuoksi. Yhtiö on tehnyt miljoonien päivätappioita, koska se joutuu myymään kaasua aiemmin sopimillaan hinnoilla senkin jälkeen, kun venäläinen Gazprom on lopettanut kaasun toimitukset.

