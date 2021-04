Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vakuuttaa edelleen EU:n 750 miljardin elvytyspaketin olevan kertaluonteinen.

”Sitä se on niin juridisesti kuin poliittisestikin”, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Tuppurainen toi näkemyksensä julki jo aikaisemmin viikolla Twitterissä kuvaten elpymispakettia välttämättömäksi pahaksi.

Eurooppaministerin mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) tavoite elpymispaketissa oli tukea välttämätöntä yhteistä ponnistusta Euroopan talouden pelastamiseksi.

“Suomen hallitus ei ole missään vaiheessa toivonut lisävelanottoa yhtään sen enempää kuin pandemian aiheuttamaa kriisiäkään.”

Muualla Euroopassa näkemys elvytyspaketista on hyvin erilainen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui EU:n valtiojohtajien taannoisessa kokouksessa yhteisen elvytyspaketin laajentamisesta ja väläytti jo kokonaan uutta pakettiakin. Italian pääministeri Mario Draghi nosti samassa kokouksessa pöydälle euromaiden yhteiset velkakirjat eli eurobondit.

Keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen toi EU:n ”käytäväpuheet” esiin Puheenvuoron blogissaan perjantaina.

”Pariisi-Rooma-akselin vahva yhteys pistää tarkastelemaan unionin valtarakennetta ja tilaa laajemmin. On varmaa, että esityksiä uusista elvytyspaketeista ja mahdollisista yhteisistä joukkovelkakirjoista tullaan vielä kuulemaan. Suomelta vaaditaan silloin kylmäpäisyyttä”, hän kirjoittaa.

Virkamiestasolla asiaa kommentoi Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Fabio Panetta viime viikonloppuna. Hän kuvailee nykyistä elvytyspakettia prototyypiksi tuleville ja väläytti samalla jo suurempaa pakettia.

”Jos elvytysvarat käytetään viisaasti ja menestyksekkäästi, paketti voi olla prototyyppi tuleville yhteisille fiskaalisille instrumenteille. Meidän tulisi harkita lisätuen tarjoamista, jotta kysyntä saataisiin mahdollisimman korkealle tasolle nopeammin”, hän sanoi.

Euroopan vakausmekanismi EVM:n pääjohtaja Klaus Regling puolestaan on Tuppuraisen tavoin korostanut nykyisen paketin kertaluonteisuutta, mutta lisännyt samalla, että samaa mallia on tarpeen tulleen luontevaa käyttää uudelleen.

”Paketti on kertaluonteinen, se oli olennainen osa rahastosta tehtyä päätöstä. Jos se toimii hyvin ja jos joudumme uudelleen yhtä syvään kriisiin, ihmiset totta kai ottavat mallia siitä, mitä teimme koronakriisin aikana. Jos se toimii hyvin, totta kai sama malli toistetaan, jos sille tulee tarvetta. Se ei kuitenkaan ole pysyvä instrumentti, mutta hyvistä tavoista toimia kannattaa otta oppia tulevaisuuteen”, hän kommentoi Uudelle Suomelle helmikuussa.

Suomessa saman on avoimesti todennut pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja.

”Elvytyspaketti on poikkeuksellinen väline poikkeuksellisessa kriisissä, ei kestävä mekanismi. Siitä huolimatta on selvää, että se muuttaa EU: ta pysyvästi. Samaa instrumenttia, jota käytetään, voidaan ehkä käyttää myös tulevaisuudessa. On turha uskoa, että elämme nyt viimeisessä maailmantalouteen vaikuttavassa kriisissä”, hän totesi helmikuussa.

Tytti Tuppurainen linjaa tuoreessa kirjoituksessaan, että Euroopassa on vahvistettava avoimuuteen perustuvaa strategista autonomiaa.

”Yhteistä elvytystä varten kukin EU-maa laatii parhaillaan suunnitelmaa varojen käytöstä. Rahankäyttöä myös valvotaan. Suomi aikoo käyttää rahaa muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, digitalisaatioon, tutkimukseen ja koulutukseen, työvoimapalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Uudistamme taloutta, puramme hoitoonpääsyn jonoja ja autamme ihmisiä uuden alkuun korona-ahdingosta. Näin välttämätön paha voi johtaa voiton puolelle.”