Lapin vaalipiirin kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) näkee myönteisiä asioita työ- ja elinkeinoministeriön kaivoslakiluonnoksessa.

Lakiluonnoksesta käydään parhaillaan poliittisia neuvotteluita.

Ojala-Niemelän mukaan suuret linjat ovat luonnoksessa kunnossa, mutta tarkennuksiakin tarvitaan.

”Olen tosi tyytyväinen, että kaivospaikkakunnille tulee kaivosvero. Sitä olen todella pitkään ajanut. Jatkossa kuntien demokratia vahvistuu: kaavoituksessa kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa, tuleeko kunnan alueelle ylipäänsä kaivosta. Myös maanomistajien asemaa parannetaan. Malminetsintään on tulossa tarkennuksia. Aluevarauksiin tulee varausmaksu, jonka on tarkoitus hillitä sitä, ettei varattaisi niin valtavia alueita varmuuden vuoksi. Nämä ovat myönteisiä asioita”, Ojala-Niemelä sanoo.

Aiemmin vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ihmetteli erityisesti pääministeripuolue sdp:n ja sen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin hiljaisuutta kaivoslaista.

Vihreät on kritisoinut laajalti uuden kaivoslain valmistelua eikä katso, että lakiluonnos olisi hallitusohjelman mukainen. Kritiikin ytimessä on vihreillä ollut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvio, jonka mukaan kaivoslain uudistuksen myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat niin vähäisiä, etteivät ne juuri paranna ympäristönsuojelun tasoa. Hallitusohjelmassa kaivoslain uudistuksen tavoitteena on ympäristönsuojelun tason parantaminen.

Ojala-Niemelän mielestä nyt uudistuksessa oleva ympäristönsuojelun taso riittää.

”Tämä olisi parannus nykytilaan. Ei kerralla saadakaan valmista”, hän sanoo.

”Onhan kaivoksilla paikallisia vaikutuksia. Ei siitä pääse mihinkään. Talvivaaran hallitsematon vesiongelma tuntui mustamaalaavan koko ajan. Mutta mielestäni vastuulliset toimijat pyrkivät siihen, että ympäristöön tulisi mahdollisimman vähän vaikutuksia”, Ojala-Niemelä myös sanoo.

Ojala-Niemelä johtaa eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka on Suomessa ylin perustuslain toteutumista valvova elin. Uuden Suomen haastattelussa hän muun muassa vastaa kritiikkiin valiokunnan politisoitumisesta ja kommentoi koronapassin ympärillä pyörivää keskustelua.

