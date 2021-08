Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs (vihr) ehdottaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan sähköpotkulautoja koskevaa sääntelyä.

Kivekkään ehdottama sääntely kohdistuisi vain vuokrattaviin potkulautoihin. Säätelyn tarkoituksena olisi vähentää sähköpotkulautoihin liittyviä onnettomuuksia.

Kivekäs viittaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) Helsingin Sanomille antamaan lausuntoon, jonka mukaan Helsingin kaupungilla olisi hyvät edellytykset puuttua sähköpotkulautailuun esimerkiksi rajoittamalla liikennettä alueellaan. Keinoja ennaltaehkäistä onnettomuuksia etsitään myös valtiovallan tasolla.

Kivekäs selvitti ministerin ehdotuksen taustoja.

”Kysyin ministeriöstä tarkemmin, että minkälainen toimivalta kaupungilla tarkemmin on sähköpotkulautojen säätelyyn ja minulle kerrottiin, että perustana on tieliikennelain 71§, jonka mukaan kunta saa asettaa liikennemerkkejä ja 75§2, jonka mukaan ’Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan liikennemerkkiä, josta ei ole tässä laissa säädetty, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista tekstillistä merkkiä”, Kivekäs kirjoittaa.

”Käytännössä siis Helsinki voisi kieltää vuokrapotkulaudat asettamalla jokaiselle kadulle liikennemerkin jossa lukee ’sähköpotkulaudalla ajo kielletty’”, hän tulkitsee.

Kivekäs ei pidä tällaista kieltomallia tarkoituksenmukaisena.

Ehdottaa omaa sääntelymallia

Kivekkään esittämässä mallissa lautoihin lisättäisiin keino estää humalassa ajo, jos siihen löytyy toimiva tekniikka.

”Mikäli ei löydy, hidastetaan nopeuksia tyypillisimpiin humalassa-ajoaikoihin, eli etenkin viikonloppuöinä. Tätähän osa yrityksistä on jo kokeilemassa. Täyden yökiellon ongelma on, että se estää myös esimerkiksi yövuorosta kotiinpaluun. Tarvitsemme liikennemuotoja, joiden ihmiset voivat luottaa olevan tarjolla silloin, kun he sitä tarvitsevat, eikä tätä pidä kovin kevyesti estää”, Kivekäs esittää.

Lisäksi parkkeerauksen suhteen pitäisi lisätä yritysten vastuuta laudoistaan.

"Täsmällistä parkkimallin hallintaa ei kannata säädellä, koska ratkaisuja on monenlaisia ja yrityksillä itsellään on parhaat edellytykset niitä hakea (palkkiot ja sanktiot käyttäjille, paikannuksen tarkkuuden kehitys, jättöalueet ja niiden valvonta…)”, Kivekäs toteaa.

Kivekäs korostaa, että jalkakäytävällä ajoa koskien säännöt ovat jo nyt selvät. Se mitä tarvitaan, on infra ja kulttuuri, jossa ajoradalla ajo on turvallista.

Ehdotuksen mukaan yritysten tulee jakaa käyttödataansa kaupungille liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden kehittämistä varten.

LUE MYÖS Sähköpotkulaudat aiheuttavat paljon vakavia onnettomuuksia päihtyneille nuorille – Jopa aivoverenvuotoja ja leukaluun murtumisia

Kirjoituksessaan Kivekäs myös pohtii, voisiko kaupunki kieltää sähköpotkulaudalla ajon kokonaan tietyillä alueilla. Hän ei pidä täyskieltoa hyvänä asiana.

”Kielto poistaisi ihmisiltä mahdollisuuden käyttää helposti vuokrattavia potkulautoja. Se on kuitenkin mahdollisuus, joka helpottaa monen elämää kaupungissa ja samalla yksilöliikenteen sähköistymisen merkittävimpiä välineitä Suomessa.”

LUE MYÖS: