Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei ole kokonaisuudessaan tyytyväinen puolueensa menestykseen kuntavaaleissa.

”Puolueen lopulliseen valtakunnalliseen vaalitulokseen ei voi olla tyytyväinen, vaikka monia valonpilkahduksia oli”, Andersson kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

”Vaalitulosta katsottaessa vaikuttaa minusta siltä, että me, sdp ja vihreät emme onnistuneet mobilisoimaan omia äänestäjiämme uurnille. Eivät onnistuneet kyllä perussuomalaisetkaan, joiden tulos on odotuksiin nähden floppi. Perinteisemmät oikeistopuolueet saivat omat äänestäjänsä liikkeelle ’vastustamaan vasemmistoa’, mutta selvästikään vasemmistoa äänestäville ei näissä vaaleissa ollut riittävän paljon tärkeitä puolustettavia asioita. Siitä on meidän otettava opiksi”, Andersson viestittää vihervasemmistolaisille puolueille.

Helsingissä kova tulos

Andersson nostaa esiin yhtenä valonpilkahduksena Helsingin, jossa vasemmistoliiton paikkamäärä kasvoi.

”Niin Turussa kuin Helsingissä on erittäin hyvä mahdollisuus saada apulaispormestarin paikat”, Andersson toteaa.

Myös puolueen Helsingin pormestariehdokas Paavo Arhinmäki hehkuttaa Helsingin tulosta.

”Lisäsimme kannatusta Helsingissä peräti 1,5%-yks., saimme 5762 ääntä enemmän kuin neljä vuotta sitten”, Arhinmäki tviittaa.

Uuden Suomen kuntavaalitutkimus ennakoi vasemmistoliitolle 13,8 prosentin kannatusta maaliskuun lopussa. Toteutunut kannatus oli 12,7 prosenttia.

Koko maassa vasemmistoliitto sai 7,9 prosentin kannatuksen, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

